가수 홍지윤이 '말자쇼'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

가수 홍지윤과 '미녀들의 수다' 출신 크리스티나, 에바 포피엘이 '말자쇼'를 찾아온다. / 사진제공=KBS2 '말자쇼'

'트롯바비' 가수 홍지윤이 '말자쇼'에 출격한다. 홍지윤은 연애 흑역사부터 상금 1억 기부까지 다양한 이야기를 풀어놓는다.4일 방송하는 KBS2 '말자쇼'는 '고백' 특집으로 꾸며진다. 이날 게스트로는 가수 홍지윤이 출연해 여러 가지 고백 폭탄을 터트릴 예정이다.홍지윤은 자신의 연애 흑역사를 털어놓는다. 홍지윤은 "연애할 때 다 퍼주는 스타일"이라며 "학생 때 아르바이트해서 벌었던 월급 카드를 남자친구에게 양도한 적 있었다"라고 밝혀 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이어 그는 자신이 만났던 '폐급 남친' 중 한 명의 일화를 전하며 모두의 시선을 집중시킨다.홍지윤의 고백을 듣던 '말자 할매' 김영희는 멀쩡하던 남자친구가 '폐급'이 되는 경우도 있다면서 단호한 조언을 한다. 홍지윤의 고개를 끄덕이게 한 김영희의 조언은 무엇이었을지 궁금증을 자극한다.홍지윤은 최근 경연 프로그램 우승 상금 1억을 기부해 화제를 모았다. 홍지윤은 이와 관련해 "'돈이 많아서 기부한 것', '트로트를 취미로 하는 것'이라는 말을 들었다"며 자신을 둘러싼 '금수저 의혹'의 진실을 고백한다.객석에서는 반가운 얼굴들이 등장한다. '미녀들의 수다' 출신 외국인 방송인 크리스티나와 에바 포피엘이 '말자쇼'를 방청하러 온 것이다. 두 사람은 김영희에게 자신들의 고민을 털어놓을 뿐만 아니라 태국에서 온 남성의 고민 해결에도 함께 동참하며 글로벌 공감 토크를 펼친다.KBS2 '말자쇼'는 4일 밤 9시 30분 방송한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr