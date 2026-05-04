‘홍진영 친언니’ 홍선영, 비주얼 그대로네…신지 신부대기실서 기념사진

가수 홍진영의 친언니의 홍선영이 오랜만에 모습을 보였다.홍선영은 얼마 전 진행된 가수 신지의 결혼식에 참석했다. 홍선영은 신부대기실을 찾아가 기념사진을 남겼다.신지는 지난 2일 서울 강남구 역삼동 라움아트센터에서 7세 연하 가수 문원과 결혼식을 올렸다. 이날 사회는 붐과 문세윤이 맡았고 코요태의 김종민과 빽가는 축사를 통해 두 사람의 앞날을 응원했다. 특히 코요태 멤버들은 성시경의 '넌 감동이었어'를 함께 부르며 깜짝 이벤트를 선보였다. 또 백지영과 에일리가 축가를 불렀다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr