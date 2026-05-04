제로베이스원 미니 6집 트랙리스트/ 사진 제공=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 5인조로 재정비된 후 첫 컴백에 나서는 가운데, 신보 트랙리스트를 공개했다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱)은 4일 공식 SNS 채널에 여섯 번째 미니앨범 '어센드-(Ascend-)'의 트랙리스트를 게재했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 미니 6집에는 타이틀곡 '톱 5(TOP 5)'를 비롯해 '인트로.(Intro.)', '브이 포 비전(V for Vision)', '커스터마이즈(Customize)', '이그조틱(Exotic)', '체인지스(Changes)', '제로 투 헌드레드(Zero to Hundred)'까지 총 일곱 개의 트랙이 담긴다.'어센드-'는 제로베이스원이 그간 이어 온 음악적 여정을 하나의 서사로 응축한 앨범이다. 이 가운데 타이틀 '톱 5'는 댄스 팝, 컨템퍼러리 알앤비 장르의 곡이다. 2000년대 그루비한 힙합 리듬으로 댄스 팝을 현대적으로 재해석했다. 수록곡 '커스터마이즈'는 멤버 박건욱의 첫 자작곡이다. 이로써 박건욱은 데뷔 이후 처음으로 크레딧에 이름을 올렸다.제로베이스원의 미니 6집 '어센드-'는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr