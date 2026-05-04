지난 3일 방송된 '모자무싸' 6회 / 사진제공=JTBC

지난 3일 방송된 '모자무싸' 6회 / 사진제공=JTBC

지난 3일 방송된 '모자무싸' 6회 / 사진제공=JTBC

JTBC 토일드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(이하 '모자무싸') 6화가 전국 가구 기준 시청률 2.9%의 시청률을 기록했다.(닐슨코리아 기준) 한편 지난달 18일 첫 방송된 12부작 '모자무싸'는 2%대 시청률을 탈출하지 못하며 고전 중이다.지난 3일 방송된 '모자무싸' 6회에서 황동만(구교환 분)은 드디어 사랑의 파워로 멈춰 있던 창작의 엔진을 가동했다. 안 풀리는 글과 씨름하는 대신 칼같이 빛나는 변은아(고윤정 분)를 사랑하자, 주워 담을 수 없는 속도로 글이 쏟아져 나왔다. 20년간 찢어졌다 붙기를 반복한 8인회에도 다시 들어갔다. 그러더니 자신도 박경세(오정세 분)와 동족처럼 깊이 잠수를 못 해 글에 미역만 가득했는데, 이젠 엔진도 돌리고 잠수가 돼 전복도 딴다고 신나게 떠들었다.반면 박경세의 속내는 복잡한 균열로 얼룩졌다. 최근 영화의 처참한 실패를 겪은 그는 아내 고혜진(강말금 분)으로부터 늙고 고루하니 다음 작품은 공동 작가의 도움을 받으라는 냉정한 평가를 받았다. 누군가의 도움을 받는 행위 자체를 자신의 무능을 증명하는 치욕으로 여기는 그에게 아내의 조언은 비수 같은 내상을 입혔다. 그런데 죽은 시나리오도 살린다는 변은아를 만나 엔진을 켠 황동만의 "빵 뜰 것"이라는 당당한 기세는 복잡미묘한 감정의 파고를 불러일으켰다.변은아는 친모 오정희(배종옥 분)의 의붓딸 장미란(한선화 분)을 프로듀서와 배우로 만나 가차 없는 피드백을 날렸다. 장미란이 동물적으로 매력적인 사람인데, 카메라 앞에만 서면 어울리지 않게 정교해지려 머리 쓰는 게 미쳐버리겠다는 것. 그러므로 생각할 줄 모르고 가슴 하나로 움직이는 이준환(심희섭 분)의 시나리오 주인공은 장미란에게 처음으로 딱 맞는 역할이었다. 자존심이 상했지만 자신의 진가를 알아본 날 선 통찰에 장미란은 묘한 신뢰를 보냈고, 두 사람의 기묘한 연대를 예고하며 궁금증을 드높였다.정작 또다시 자신에게 엑스표를 치는 친모로 인해 또 코피가 흘렀다. 뒤늦게 하고 싶은 거 다 해주는 모성애를 가장해 한국을 떠나라고 종용하는 그녀에게 변은아는 "아홉 살 아이가 버려진 거 들키지 않으려고 제 손으로 김밥 싸 들고 소풍을 갔다"며 오정희가 버린 그 불쌍한 아이가 자신인 것 절대 들키지 말라며 차갑게 전화를 끊었다. 친딸의 깊은 상처를 알고도 오정희는 여우주연상을 수상한 시상식에서 "저처럼 후회 많은 엄마들에게, 부족한 엄마를 견뎌낸 딸들에게 바친다"라는 위선적인 소감을 남겼다.이날의 정점은 감정워치 회사에서 알 수 없음의 감정을 알게 해준 황동만과 변은아의 재회였다. 황동만은 자신도 모르게 두 차례나 '알 수 없음'이 떴다는 사실을 알게 됐다. 직원은 38번 참가자 자료를 보여주며 그녀는 어린 시절 방치되었던 트라우마로 인해 느끼는 이 감정을 '자폭하고 싶은 마음'이라 표현했다고 설명했다.그 38번이 변은아란 걸 아는 황동만은 북받쳤다. 두 차례의 '알 수 없음'은 형 황진만(박해준 분)이 극단적 시도를 했을 때였다. 과거 서류상 행방불명 상태였을 때 이혼한 전처가 딸 황영실을 입양을 보내 버린 바람에 딸의 행방조차 모르는 황진만은 무너졌다. 국어국문학 박사에 신춘문예에 당선된 촉망받는 시인이었지만 현재는 가슴에 돌덩이를 안은 채 술로 하루하루를 버티는 이유였다.술로도 견딜 수 없어 극단적 시도를 하는 형을 끌어내리려 혼비백산했던 황동만은 그 간절함을 너무 잘 알았다. 태어나 한 번도 입 밖으로 내뱉지 못한 말 "도와줘"였다. 변은아 역시 4천 번 참가자가 이 알 수 없음의 기록을 보며 "도와달라"고 해석했다는 이야기를 전해 들었다. 그 4천 번이 황동만이란 걸 아는 변은아는 눈물을 주르륵 흘렸다.감당이 안 될 것 같은 슬픔을 알아본 황동만과 변은아는 거리를 두고 걸었다. 하지만 이내 곧 변은아가 뒤돌아와 '당신 나만큼 힘들었구나'라는 것을 알아주듯 황동만을 껴안으며 울음을 터뜨렸고, 황동만 역시 그녀를 꽉 끌어안았다. 두 사람은 서로를 돕기로 약속했다.방송 말미 황동만은 완벽하게 행복한 상상을 했다. 변은아와 함께 평화로운 숲을 거니는 풍경을 시작으로 그 숲의 끝에서 어느덧 훌쩍 자란 조카 황영실이 아빠 황진만을 향해 달려가 품에 안겼다. "행복한 상상 완성"이라며 미소 짓는 황동만의 촉촉한 눈망울은 시청자들의 마음마저 물들였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr