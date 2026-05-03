이미지 크게보기 사진 = KBS2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’

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‘살림하는 남자들 시즌2’ 가수 환희가 어머니와 함께한 하루 끝에 눈물을 보였다.2일 방송된 KBS2TV 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 환희가 어머니와의 합가를 위해 ‘효도 풀코스’를 준비한 환희의 모습이 그려졌다.이날 평소와 다른 하루를 만들기 위해 환희는 어머니를 위한 선물부터 식사 준비, 이불 빨래까지책임지는 ‘효도 데이’를 마련했다.이어 그가 향한 곳은 사진관이었다. 환희는 어머니와 함께 사진을 남기고 싶다는 생각에 방문을 제안했지만, 어머니는 “나 사진 찍는 거 싫어하잖아”라며 난색을 표했다. 하지만 아들의 권유에 결국 촬영을 받아들였다.잠시 자리를 비운 사이 예상치 못한 선택이 이어졌다. 어머니가 사진사에게 영정 사진 촬영을 요청한 것이다.환희 어머니는 “며칠 전에 저희 어머니께서 돌아가셨다. 저희 엄마 영정 사진을 보니까 마음이 아프더라. 그게 영정 사진이 아니라, 증명 사진이었다”고 말했다.이어 “내가 만약 무슨 일이 생기면 영정 사진도 없을 거고, 아들들이 당황할 거 아니냐. 저는 독사진도 없고, 그런 사진이 있어야 하겠다고 생각했다”고 속마음을 털어놨다.이 사실을 뒤늦게 알게 된 환희는 “갑자기 왜...”며 당황한 기색을 감추지 못했다. 결국 오열한 환희는 말을 잇지 못했다.이를 지켜본 어머니 역시 마음이 무거워졌다. 그는 “환희는 우는 일이 없다. 속상해하지, 울지 않는다. 그런데 울더라. 우리 아들을 울렸다고 생각하니까, 너무 미안하고 속상했다”라며 복잡한 심경을 전하며 눈시울을 붉혔다.제작진과의 인터뷰에서 환희는 “이제 엄마와 추억을 쌓으려고 노력하고 있고, 미흡하지만 (엄마 집에 가서) 도움도 드리려고 하는데, 엄마가 이걸 (영정 사진을) 준비하고 있는 상상을 못했다. 이런 일이 없을 거라 생각했다”며 울컥해했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr