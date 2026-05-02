사진 = 박주미 인스타그램

배우 박주미가 정용진 신세계그룹 회장의 아내인 플루티스트 한지희와 만나 눈길을 끈다.최근 박주미는 자신의 인스타그램에 "한동안 잊고 있었던 감정들을 다시 느끼게 해준 밤"이라며 "연주를 들으며 설렘과 함께, 잔잔한 슬픔까지 스며드는 아주 깊고 아름다운 시간이었어요. 얼마나 많은 시간을 쏟아왔는지가 느껴져서 더 감동적이었던 무대. 동생이지만 진심으로 존경하게 되는 순간이었습니다. 그리고 이렇게 빛나는 시작을 함께할 수 있어 행복했어요"라는 멘트와 사진을 공개했다.공개된 사진 속에서 박주미는 한지희와 손을 잡고 환하게 미소 짓고 있는 모습이다. 박주미는 검은색 더블 버튼 수트를 입고 한 손에 작은 가방을 든 채 차분한 미소를 짓고 서 있다. 입체적인 꽃 장식이 더해진 화려한 드레스를 착용한 한지희의 미모도 빛난다. 두 사람은 손을 맞잡은 채 카메라를 향해 자연스럽게 포즈를 취하고 있다.특히 박주미의 단정한 수트 스타일은 전체적으로 절제된 분위기를 강조하 화사한 색감의 드레스와 대비를 이루며 더욱 또렷한 인상을 남긴다. 뒤편에는 레몬 장식이 더해진 아치형 장식물과 인물 이미지가 배치돼 있어 공간의 분위기를 함께 완성한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "두분다 너무아름다우시네요" "너무 예뻐" "우아하면서도 예뻐요" "아우 진짜 최고미인" "정말 멋지다" 등의 댓글을 달았다.한편 박주미는 1972년생으로 2001년 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 박주미의 남편은 피혁 가공 업체를 운영하고 있으며 연 매출이 1300억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr