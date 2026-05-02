사진=KBS2 '신상출시 편스토랑'

사진=KBS2 '신상출시 편스토랑'

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'신상출시 편스토랑' 가수 장윤정이 남편 도경완과의 방송에 대해 솔직하게 털어놨다.1일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 무한 긍정 여왕 야노시호가 가수 장윤정을 초대해 직접 만든 한식을 대접했다.이날 야노시호는 장윤정에게 "한국인 친구를 만들고 싶었다. 부부가 같이 방송하잖냐"며 친간감을 드러냈다.장윤정이 "시호-추성훈 부부가 같이 방송하는 거 못 본 것 같다. 많은 분들이 보고 싶어 할 것"이라고 말하자, 야노시호는 "소속사에 물어봐 달라"면서 "사랑이 아기 때 '슈돌' 같이 했는데, 싸운 적도 있었다"고 고백했다.이에 장윤정은 "부부가 같이 방송할 땐 연기가 필요한 것 같다"면서 "전날 부부싸움하고도 친한 척해야 한다. 그런데 우리 남편은 표정 관리를 못 한다. 앞만 보고 있다. 그걸 보고 불쌍해서 '내가 이거랑 싸워서 뭐 하나' 싶어서 풀어지기도 한다"고 이야기했다.야노시호의 애교로 부부싸움 후에도 추성훈이 금방 풀릴 것 같다고 하자, 그는 "아마도? 잘 기억이 안 난다. 같아 있는 시간이 별로 없다"고 털어놨다. 반면 장윤정이 "우린 매일 같이 있다. 남편이 제 뒤만 따라다니는 스타일"이라고 토로하자, 야노시호는 "남편 운이 좋은 것 같다"고 말해 웃음을 안겼다.야노시호는 장윤정의 육아 방식을 궁금해했다. 장윤정은 "저는 아이들한테 화를 안 낸다. 무슨 일이 있어도 나한테 얘기하라고 한다"고 밝혔다.장윤정은 "부작용은 너무 TMI까지 다 이야기를 한다. 그 옆에서 보던 남편도 나한테 모든 얘기를 한다"고 토로해 폭소케 했다. 야노시호는 "완벽한 MC, 완벽한 엄마, 완벽한 와이프"라며 감탄했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr