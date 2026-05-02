넷플릭스 시리즈 '원더풀스'가 메인 포스터와 예고편을 공개했다./ 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '원더풀스'가 메인 포스터와 예고편을 공개했다./ 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 시리즈 '원더풀스'가 메인 포스터와 예고편을 공개했다./ 사진제공=넷플릭스

200억 탈세 의혹과 관련해 국세청으로부터 약 130억 원의 추징금을 부과받은 뒤 전액 납부한 배우 차은우가 출연하는 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'가 메인 포스터와 예고편을 공개했다.1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처 '원더풀스'가 메인 포스터와 예고편을 공개했다.공개된 메인 포스터는 종말론이 득세하던 세기말, 혼란에 빠진 해성시를 배경으로 한 '은채니'(박은빈), '이운정'(차은우), '손경훈'(최대훈), '강로빈'(임성재)의 모습을 담아 눈길을 끈다. 선두에 선 '채니'를 비롯해 염력을 발휘하는 '운정', 자동차 핸들에 손이 붙어버린 '경훈', 벽의 일부를 팔에 끼고 있는 '로빈'까지. 각자의 초능력으로 힘을 합쳐 해성시를 위기에서 구해낼 'TEAM 원더풀스'의 활약에 기대가 모인다.여기에 자동차가 하늘에서 날아다니고 건물과 간판이 무너져내리는 혼돈 속, 곳곳에서 포착되는 '채니'의 모습은 그가 얻게 된 순간이동 능력을 어떻게 발휘할지 궁금증을 자극한다. 뿐만 아니라 "모지리 초능력자들이 세상을 구한다"라는 카피는 해성시 4인방이 보여줄 유쾌한 케미스트리에 대한 호기심을 증폭시킨다.함께 공개된 메인 예고편은 코피를 뚝뚝 흘리며 "그럼 나 진짜로 죽어요?"라고 묻는 '채니'의 모습으로 시작해 흥미를 더한다. 1999년의 해성시, 지구 종말을 보고 싶다며 소리치는 해성시 공식 개차반 '채니'는 무너지는 폐온실 한가운데서 배 위로 이동하고, 옷장 속에서 조선시대로 떨어지는 등 순간이동 능력을 얻게 된다. 여기에 무심코 던진 캔이 벽을 뚫어버리자 당황해버린 '로빈'과 발이 바닥에 딱 붙어버린 '경훈'의 모습은 얼떨결에 생긴 초능력으로 변화된 일상을 살게 된 해성시 3인방의 모습을 보여주며 이들의 이야기에 대한 궁금증을 높인다.그러던 중 능수능란하게 염력을 사용하는 '운정'을 우연히 목격한 3인방이 그를 '사부'라 부르며 쫓아다니고, 이에 당황하며 피해다니는 '운정'의 모습은 이들이 보여줄 예측불가 케미스트리에 대한 기대를 한층 끌어올린다. 한편, 20년 전처럼 사람들이 사라지고 있다는 의미심장한 말과 함께, '하원도'(손현주) 박사와 그를 따르는 '분더킨더' 3인방이 등장해 이들이 숨기고 있는 이야기는 무엇인지, 긴장감을 자아낸다. 이들이 어떤 능력을 가지고 있고, 그 능력으로 해성시에 어떤 위협을 가져올지 궁금증이 커져가는 가운데, "아무것도 아닌 게 아니라 아직 아무것도 하지 않았을 뿐이야"라는 '채니'의 말은 우당탕탕 위협에 맞서는 해성시 4인방의 모습과 교차되며, 과연 이들이 세상을 어떻게 구해낼지 기대를 높인다.'원더풀스'는 오는 5월 15일(금) 오직 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr