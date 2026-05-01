청하/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=SBS '런닝맨'

가수 청하가 그룹 아이오아이 재결합에 크게 기여했다고 밝혔다.오는 3일 방송되는 SBS '런닝맨'에는 데뷔 10주년을 맞아 재결합 소식을 알린 아이오아이(I.O.I)의 청하, 전소미가 게스트로 출격한다. 지난 2016년 결성된 프로젝트 그룹 '아이오아이'는 활동 종료 후 약 9년 만인 오는 5월 19일 세 번째 미니 앨범 'I.O.I : LOOP'을 발매하며 화려한 귀환을 예고했다. 멤버들의 뜨거운 환대 속에 등장한 두 사람은 'Pick Me', 'Dream Girls', '너무너무너무' 등 추억의 히트곡 메들리를 선보이며 현장 분위기를 단숨에 압도했다.특히 각 분야에서 활발히 활동하던 멤버들이 다시 한자리에 모이게 된 재결합 비하인드가 공개되어 이목을 집중시킨다. 청하는 재결합의 결정적 계기가 본인에게 있다고 밝혀, 9년 만에 재결합을 성사시킨 숨겨진 비하인드 스토리는 무엇일지 기대감이 고조된다.또한, 6년 만에 '런닝맨'을 찾은 청하, 전소미는 한층 물오른 예능감으로 독보적인 존재감을 과시한다. 두 사람은 10년 전 신드롬을 일으켰던 '뱅뱅'(Bang Bang) 댄스를 완벽히 재연하며 센터 자리를 둔 치열한 신경전을 벌이는가 하면, 청하의 솔로곡 '벌써 12시'에 맞춰 약속이라도 한 듯 현란한 퍼포먼스를 선보였다.SBS '런닝맨'은 오는 3일 오후 6시 10분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr