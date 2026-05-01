안영미/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=KBS2 '개그콘서트'

임신 8개월 차 개그우먼 안영미가 '개그콘서트'에 출연한다.3일 방송되는 KBS2 '개그콘서트'에는 안영미가 '공개재판'의 피고로 출석한다.이날 방송에서 판사 박준형은 안영미에게 "'가정의 달 특집'에 '개콘' 나온 죄"가 있다며 '공개재판'의 시작을 알린다.검사 박성호는 "모자이크, 제재 없이 안영미가 화면에 송출되는 것 자체가 문제"라며 방송 금지 가처분을 요청하고, 변호사 박영진은 안영미를 변호하다 객석을 채운 어린 관객들과 서로 야유를 보낸다.안영미는 "'개그콘서트'에 할 말 있다"라며 "작년에도 '가정의 달' 특집에 부르더니 올해도 불러서 아무것도 못 하게 한다"고 항의한다.그러면서 "19금 개그만 했던 게 아니다. 나도 호감형 개그를 했었다"고 주장하며 비장의 캐릭터를 공개한다. '만삭 투혼' 안영미의 활약은 본 방송을 통해 확인할 수 있다.KBS2 '개그콘서트'는 3일 오후 11시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr