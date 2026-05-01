사진=유튜브 채널 '랄랄' 캡처

사진=유튜브 채널 '랄랄' 캡처

유튜버 겸 방송인 랄랄이 ADHD와 산후우울증 경험을 털어놨다.지난달 30일 유튜브 채널 '랄랄ralral'에는 'ADHD 약 끊으면 생기는 일'이라는 제목의 영상을 올렸다.이날 영상에서 랄랄은 "ADHD 약을 끊은 지 3달 차"라고 밝혔다. 그는 "딸에게 피해가 갈까 봐 복용을 시작했다"고 말했다. 그러면서 "요즘 ADHD가 정말 많고 약을 많이 먹는다고 하더라. 학생들도 집중력을 높이기 위해 많이 먹고, 패션 ADHD도 많다. 가볍고 재밌게 보시는 것 같다"고 했다.랄랄은 "성인 ADHD는 어렸을 때부터 이어진다"며 "정신없고 산만하단 이야기를 많이 들었다. 꾸준히 무언가를 하기 어렵고 사소한 일도 해내기 어렵다. 성인이 되면 그게 우울감으로 온다. 생각을 거치지 않고 무례한 말을 하게 되기도 한다. 인간관계도 힘들다"고 증상을 전했다.산후우울증도 고백했다. 랄랄은 "만삭 때부터 쉬지 못하고 일을 3개씩 했다. 바쁜 와중 아이가 아프니 다 내 탓 같고 힘들었다. 산후우울증 약도 먹고 아이에게 피해가 갈까 싶어서 정신과에서 검사해 ADHD 진단을 받았다"고 털어놨다.그는 매일 술에 의지했다고. 랄랄은 "아이를 낳고 2년 동안 거의 매일 술을 마셨다. 버틸 수 없어서였다. 술을 마시면 도파민이 올라와 계속 의존하게 됐다"고 고백했다.현재는 증상이 많이 개선됐다. 랄랄은 "지금은 술도 거의 안 먹고 불안감도 줄었다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr