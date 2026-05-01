유노윤호/ 사진=텐아시아 DB

그룹 동방신기 유노윤호가 데뷔 23년 차에 첫 솔로 콘서트 투어를 연다.유노윤호는 7월 17~19일 3일간 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(핸드볼 경기장)에서 'U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1'(유노윤호 프로젝트 26 : 신 챕터 원) 서울 공연을 연다. 서울에서 투어의 포문을 연 그는 이후 다양한 지역의 글로벌 팬들을 찾아간다.이번 공연에서는 여러 경험을 통해 성장해온 유노윤호가 스스로의 자아와 정체성을 찾아가는 여정을 담아낸 서사형 무대로 관객들에게 몰입감을 선사할 전망이다. 뮤지컬과 연극의 요소가 어우러진 복합 엔터테인먼트 쇼 형식의 공연을 준비할 예정이다.유노윤호가 속한 동방신기는 지난 4월 25~26일 양일간 요코하마 닛산 스타디움에서 '東⽅神起 20th Anniversary LIVE IN NISSAN STADIUM ～RED OCEAN～'(동방신기 20th 애니버서리 라이브 인 닛산 스타디움 ~레드 오션~)을 열었다. 이로써 동방신기는 아티스트 사상 '최초이자 최다' 닛산 스타디움 공연 기록을 세웠다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr