이대휘가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

그룹 워너원과 AB6IX로 활약한 이대휘가 변화한 가요계 인사 문화에 아쉬움을 내비쳤다./사진=MBC 방송 화면 캡처

그룹 워너원과 AB6IX로 활약한 이대휘가 변화한 가요계 인사 문화에 아쉬움을 내비쳤다./사진=MBC 방송 화면 캡처

그룹 워너원과 AB6IX로 활약한 이대휘가 변화한 가요계 인사 문화에 아쉬움을 내비쳤다.지난달 29일 방송된 MBC '라디오스타'에서 이대휘는 "후배들한테 '인사 잘하라'는 말을 달고 산다. 요즘 친구들이 인사를"이라며 말끝을 흐리며 달라진 분위기를 전했다.그는 "저는 후배들과 친해지고 싶다. 그런데 대기실에 한 명도 찾아오지 않는다"며 "예전에는 직접 인사를 가서 CD 드리면서 인사도 했는데 (요즘은) 오히려 제가 후배들에게 먼저 가서 인사를 한다"고 과거와 달라진 상황을 비교했다.이대휘는 "요즘은 PD분들한테 찾아가서 인사드리고 그런 문화가 많이 없어졌다"고 지적하며 "전 생기면 좋다. 지금도 가서 인사드리고 싶다"고 말했다.그는 워너원으로 활동하던 시절 선베드로부터 영향을 받아 현재의 태도를 갖게 됐다고 밝혔다. 이대휘 "17살 때 데뷔했다. 많이 어렸다. 당시 일주일에 7시간밖에 못 자면서 활동했다"며 "피곤한 상태에서 음악방송 사전녹화를 했는데, 힘드니까 '마지막 녹화였으면 좋겠다'고 말했다"고 회상했다. 이 말을 들은 형들이 이대휘를 따로 불러 "그런 마음을 가지면 안 된다. (무대하는 걸) 감사할 줄 알아야 한다"고 조언했고, 이를 계기로 태도를 바꾸게 됐다고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr