김성수가 박소윤과 사랑하는 사이라고 밝혔다./사진제공=채널A

김성수가 박소윤과 사랑하는 사이라고 밝혔다./사진제공=채널A

김성수가 12살 연하 박소윤에게 “사랑하는 사이”라고 깜짝 고백했다.지난 30일 방송된 채널A ‘신랑수업2’ 7회에서는 ‘성소 커플’ 김성수, 박소윤이 각자의 절친인 박상면, 동현배와 저녁 식사를 함께하며 허심탄회하게 속마음을 털어놓는 모습이 펼쳐졌다. 김요한은 앞서 소개팅을 했던 ‘운동센터 CEO’ 이주연과 3주 만에 재회해 취향 저격 이벤트와 플러팅을 퍼부었다.이날 김성수, 박소윤은 처음으로 김성수의 동네에서 데이트를 했다. 벚꽃을 보러 가고 싶다는 박소윤의 말에 김성수가 집 앞 ‘벚꽃길 데이트’를 준비한 것. 김성수는 “4년 전 이곳에서 아버지와 벚꽃을 봤고, 아버지가 돌아가신 후에는 한 번도 벚꽃을 보러 가지 않았다”고 고백했다. 이후 박소윤과 흩날리는 꽃비를 맞으며 아버지를 추억해 뭉클함을 안겼다. 데이트 내내 김성수의 기분을 챙기던 박소윤은 직접 차를 몰아 김성수를 연극 연습실로 데려다줬다. 이어 그는 ‘우리 성수 오빠 잘 부탁드린다’는 문구의 ‘조공 떡’을 동료들에게 주라며 건넸다. 박소윤의 내조에 김성수는 감동받았고, “이따 연극 연습 끝나면 데리러 오라”며 저녁 약속도 잡았다.연극 연습을 마친 김성수는 연극에 함께 출연하는 ‘찐친’ 박상면, 빅뱅 태양의 친형이자 ‘박소윤 남사친’인 동현배와 저녁 식사를 하러 갔다. 이 자리에서 김성수는 동현배를 대놓고 경계했는데, 동현배는 박소윤이 나타나자마자 악수를 나누며 친밀감을 과시했다. 김성수는 “난 (소윤이와) 손 잡는 데 엄청 오래 걸렸는데”라며 질투했고, 이어 박소윤의 생일날 동현배가 함께했다는 사실을 알게 되자 “사이가 보통이 아닌데?”라고 투덜거렸다. 동현배는 “지인이 많이 겹치는 친한 오빠 동생 사이”라고 강조했지만, 김성수는 “나는 소윤이와 사랑하는 사이!”라며 돌발 고백해 현장을 초토화시켰다.위기감을 느낀 동현배는 “소윤이가 여러 인생의 경험을 겪으면서 눈이 더 높아졌다. 그래서 김성수 선배를 만난 것”이라고 덕담해 분위기를 훈훈하게 만들었다. 잠시 후, 김성수가 자리를 비우자 박상면은 박소윤에게 “혹시 결혼 생각도 있는지?”라고 물었다. 박소윤은 “제가 거짓말은 못 해서, 생각이 있다”고 답했다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 김성수는 ‘잇몸 미소’를 지었고, 박상면은 박소윤을 “제수씨”라고 부르면서 “두 사람이 결혼하면 금 다섯 돈으로 황금열쇠를 맞춰주겠다”고 통 큰 약속을 했다. 이어 박상면은 “아내가 김성수를 정말 좋아한다. 다음에는 아내까지 함께 넷이 만나자”며 이날의 만남이 행복하게 마무리됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr