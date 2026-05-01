김신영이 송은이와의 불화설에 대해 입 열었다./사진제공=KBS

김신영이 송은이와의 불화설에 대해 입 열었다./사진제공=KBS

김신영, 송은이가 불화설의 진실을 털어놨다.지난 30일 방송된 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에는 김신영이 게스트로 출연했다.이날 송은이랑 김신영은 4년 만에 예능에 함께 출연했다. 과거 김신영은 송은이 소속사에서 셀럽파이브로 함께 할동했지만, 2022년 재계약 없이 소속사를 나오면서 불화설이 불거진 바 있다.김신영은 "‘너희 둘이 싸웠다며’ 이 이야기를 많이 듣는다. 제일 황당한 이야기가 여자면 머리 뜯고 싸웠다는 얘기가 나오는데 주먹다짐을 했다더라. 속상한데 오해가 있을까봐, 변명을 해도 '뭐가 캥기는 게 있어서 그럴꺼야' 라고 할까봐”라고 밝혔다.김신영은 소속사를 나온 이유에 대해 “내가 하고 싶었던 것들을 하고 싶어서였다. 선배님한테 ‘선배님을 선배님으로 좀 더 오래 보고 싶습니다’라고 했다”고 설명했다.송은이는 김신영이 소속사를 나갔을 때 서운함 보다 슬픈 마음이 컸다며 “가족처럼 연대하고 있다가 나도 혼란스러운 마음이 있었다. 신영이가 ‘선배님으로 오래 보고 싶어요’라고 얘기를 해준 게 조금 시간이 지나니까 무슨 말인지 알겠더라. 당시 완전히 쿨했다 이건 아니었지만, 잘 해소했다”고 말했다. 이후 두 사람은 함께 포옹을 나눴다.녹화를 마무리하며 김신영은 “울컥하는 것도 있고, 선배님은 어떻게 섭섭함을 감췄을까라는 생각도 들었다. 저는 선배님의 미묘한 표정을 안다. 선배님이 가끔씩 울컥하시나보다”고 말했다. 송은이도 “신영이랑 이런 방송이 그리웠던 것 같다”고 해 훈훈함을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr