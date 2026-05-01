황태경이 뇌수술을 받았다고 밝혔다./사진=나르샤 SNS

황태경이 뇌수술을 받았다고 밝혔다./사진=황태경 SNS

이하 황태경 글 전문

가수 나르샤(44)의 남편 황태경(44)이 뇌수술을 받았다.황태경은 30일 자신의 SNS에 "다소 급하게 뇌수술을 받았다. 오래전부터 증상이 진행되어 최근에는 일상생활이 어려웠다"고 밝혔다. 현재는 수술은 무사히 잘 마친 뒤 회복과 각종 검사에 집중하고 있다.이어 그는 "준비 기간이 짧아 주변 분들께 미리 소식을 전하지 못하고 자리를 비웠다. 그간 여러 약속이나 경조사를 챙기지 못해 본의 아니게 오해를 드렸을 것 같아 마음이 쓰이는데, 너그러운 마음으로 이해 부탁드린다"고 사과했다.한 달 정도 지나면 일상생활이 조금씩 가능할 것 같다는 그는 "건강한 모습으로 한 분 한 분 연락드리겠다. 걱정해 주시고 응원해 주셔서 감사하다"고 전했다.한편 나르샤는 2016년 동갑내기 패션 사업과 황태경과 결혼했다. 이후 두 사람은 여러 예능에 출연해 결혼 생활을 공개한 바 있다.다소 급하게 뇌수술을 받았습니다.오래전부터 증상이 진행되어 최근에는 일상생활이 어려웠습니다.29일 수술은 무사히 잘 마쳤고, 지금은 회복과 각종 검사에 집중하고 있습니다.준비 기간이 짧아 주변 분들께 미리 소식을 전하지 못하고 자리를 비웠습니다. 민폐 드리게 되어 미안하고, 그간 여러 약속이나 경조사를 챙기지 못해 본의 아니게 오해를 드렸을 것 같아 마음이 쓰이는데, 너그러운 마음으로 이해 부탁드립니다.현재 호흡기를 착용 중이라 통화가 어렵습니다.연락주시는 분들 연락 받지못해 죄송합니다.메세지는 조금 늦더라도 확인 가능합니다.한 달 정도 지나면 일상생활이 조금씩 가능할 것 같습니다. 건강한 모습으로 한 분 한 분 연락드리겠습니다.걱정해 주시고 응원해 주셔서 감사합니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr