사진 제공=MBC '놀면 뭐하니?'

사진 제공=MBC '놀면 뭐하니?'

'놀면 뭐하니?' 멤버들이 대세 콘텐츠로 떠오른 숏폼 드라마 제작에 도전한다.2일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 유재석 감독이 하하, 허경환, 주우재와 함께 숏폼 드라마 제작 팀을 꾸리는 모습이 그려진다.공개된 사진 속 유재석 감독은 스태프 면접에 이어 첫 기획 회의를 진행 중이다. 감독 포스를 풍기며 카리스마를 발산하는 유재석의 모습이 그의 드라마 데뷔작에 대한 기대감을 높인다.1분 안에 시청자를 사로잡아야만 하는 숏폼 드라마 세계에서는 아이디어가 특히 중요하다. 네 사람은 장르 선정을 위해 드라마적 상상력과 영감을 쏟아내면서 열정적으로 회의를 이어간다. 독특한 아이디어를 낸 주우재는 조감독에 임명되고, 하하는 AI에게 도움을 요청하면서 아이디어를 발전시켜 나간다.그런가 하면, 허경환은 "제가 '숏'에 강하다. 카메라로 어디를 찍든 풀샷이 잡힌다"라며 키가 작은 신체적 강점을 어필하며 배우가 되고 싶은 야망을 드러낸다.유재석 감독은 난항이 예상되는 배우 캐스팅에 "수지 캐스팅 돼요?", "(변)우석이 데려올 수 있어요?"라고 말하면서 고심에 빠진다. 이에 그들은 일단 부딪혀보자며 발벗고 캐스팅에 나서는데, 과연 스타 배우들을 섭외할 수 있을지 관심이 주목된다.MBC '놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr