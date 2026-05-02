배우 공명이 tvN 새 드라마 '은밀한 감사'를 통해 존재감을 자랑하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 공명이 '은밀한 감사'를 통해 존재감을 자랑하고 있다./사진제공=tvN

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배우 공명이 tvN 새 드라마 '은밀한 감사'를 통해 존재감을 자랑하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 공명이 tvN 새 드라마 '은밀한 감사'를 통해 존재감을 자랑하고 있다. 신혜선과의 찰떡 호흡을 통해 기대 이상의 연기력을 선보이며, 오랜만에 배우로서 역량을 긍정적으로 평가받는 분위기다.지난달 25일 첫 방송 된 '은밀한 감사'는 은밀한 비밀을 간직한 감사실장 주인아와 사내 풍기문란(PM) 적발 담당으로 좌천된 감사실 에이스 노기준의 밀착 감사 로맨스를 그린 작품이다. 공명은 극 중 능력을 인정받던 인물에서 한순간에 추락한 노기준을 연기하며 극의 주요 축을 담당하고 있다. 인물의 상황 변화에 따른 감정선을 자연스럽게 풀어내며 초반부터 몰입도를 높이고 있다는 평가다.시청률 추이 역시 긍정적인 흐름을 보인다. 전작 '대한민국에서 건물주 되는 법'이 3.7%로 막을 내린 가운데 '은밀한 감사'는 1회 4.4%로 출발한 뒤 2회에서 6.3%까지 상승하며 가파른 상승세를 나타냈다. 저절로 몰입하게 만드는 배우들의 연기와 속도감 있는 연출에 대한 호평이 이어지며 화제성이 확대되는 양상이다.작품 공개 전까지 대중의 이목은 신혜선에게 집중돼 있었다. 신혜선은 '레이디 두아'를 통해 원톱 배우로서 연기력을 인정받은 뒤 약 두 달 만에 신작 '은밀한 감사'로 새로운 연기 변신에 나섰다. 앞서 '그녀가 죽었다', '나의 해리에게', '레이디 두아' 등 무게감 있는 작품을 세 편 연속 선보인 만큼, 이번 로맨틱 코미디 장르 선택이 어떤 변화를 보여줄지 관심이 쏠렸다.반면 공명은 신혜선에 비해 상대적으로 기대치가 낮았다. 일각에서는 신혜선 중심의 전개를 예상하며 공명이 신혜선을 보조하는 것에 그치지 않을까 전망했지만 첫 방송 이후 분위기는 급격히 달라졌다.공명은 능청스러운 코믹 연기를 앞세워 캐릭터의 매력을 살려냈다. 유쾌한 연기 톤과 안정적인 호흡이 어우러지며 극의 리듬을 살리고 있다는 평가를 끌어냈다. 진지함과 유머를 오가는 완급 조절이 자연스럽게 이어지면서 장면의 밀도를 높였다.신혜선과의 케미스트리도 작품의 중요한 축으로 작용하고 있다. 한쪽에 무게가 쏠리는 구조가 아닌, 서로의 연기가 맞물리며 시너지를 형성하는 흐름이다. 인물 간 관계가 빠르게 구축되며 로맨스와 코미디 요소가 균형 있게 살아난다는 점에서 긍정적인 반응이 나왔다.공명은 2013년 웹드라마 '방과 후 복불복'으로 데뷔한 뒤 2019년 영화 '극한직업'을 통해 1626만 관객을 동원하며 '천만 배우' 타이틀을 얻었다. 같은 해 방송된 '멜로가 체질'에서 따뜻하고 다정한 캐릭터를 맡아 인상적인 연기를 보여줬지만, 이후 출연작에서는 그만큼 뚜렷한 임팩트를 남기지 못했다는 아쉬운 평가가 적지 않았다.지난해에는 '내가 죽기 일주일 전', '금주를 부탁해', '광장', '고백의 역사' 등에 주연으로 출연하며 활동을 꾸준히 이어갔지만, 강한 인상을 남기는 데에는 한계가 있었다. 약 7년간 대표작을 경신하지 못했다는 시선이 이어진 가운데 '은밀한 감사'는 분위기를 반등시킬 수 있는 전환점으로 평가받고 있다.'은밀한 감사'가 아직 2회까지 방송된 상황이지만, 공명은 초반부터 기대치를 넘는 결과를 보여주고 있다. 안정적인 연기와 자연스러운 캐릭터 소화력을 바탕으로 극의 완성도를 끌어올리며 존재감을 넓혀가는 모습이다. 공명이 인생 캐릭터를 새로 쓸 수 있을지 주목된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr