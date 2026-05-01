김해준/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=코미디TV '맛있는 녀석들'

사진 제공=코미디TV '맛있는 녀석들'

'맛있는 녀석들'이 주 시청층인 30대 남성을 위한 '남자의 맛' 특집을 선보인다.1일 방송되는 코미디TV 예능 프로그램 '맛있는 녀석들'(이하 '맛녀석')에서는 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준(이하 '뚱친즈')이 '남자의 맛' 특집을 맞아 제육볶음, 돈가스, 김치 볶음밥 등 남자들의 소울 푸드를 찾아 떠난다.이날 김준현은 이동 중 오프닝에서 "최근 맛녀석 시청층을 분석해보면 유독 남성 시청률이 높다"고 밝힌다. 이어 "원래 여성 시청층이 굉장히 두터웠는데"라고 덧붙이며 달라진 시청자 흐름을 전한다.김해준은 "일단 사과드립니다"라며 "내가 결혼한 것이 일정 부분 영향을 준 거 같다"라고 말해 웃음을 자아낸다. 여성 시청자들의 이탈 이유가 자신의 결혼 때문이라고 주장한 것.'뚱친즈'는 첫 메뉴로 제육볶음을 선택하고, 김해준은 "제육볶음이 왜 남자들의 소울 푸드가 됐는지 생각해볼 필요가 있다"라고 화두를 던진다. 멤버들은 각자의 경험과 생각을 바탕으로 열띤 토론을 이어간다.황제성이 "(제육볶음은) 시원하게 먹어도 맛있다"고 주장하자, 문세윤은 "난 데워먹어야 맛있던데"라고 반박해 의견이 팽팽하게 맞선다. 또 하나의 음식 논쟁 탄생이 예고되며 기대감을 키운다.'맛녀석'은 이날 오후 8시 코미디TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr