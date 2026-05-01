'맛있는 녀석들'이 주 시청층인 30대 남성을 위한 '남자의 맛' 특집을 선보인다.
1일 방송되는 코미디TV 예능 프로그램 '맛있는 녀석들'(이하 '맛녀석')에서는 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준(이하 '뚱친즈')이 '남자의 맛' 특집을 맞아 제육볶음, 돈가스, 김치 볶음밥 등 남자들의 소울 푸드를 찾아 떠난다.
이날 김준현은 이동 중 오프닝에서 "최근 맛녀석 시청층을 분석해보면 유독 남성 시청률이 높다"고 밝힌다. 이어 "원래 여성 시청층이 굉장히 두터웠는데"라고 덧붙이며 달라진 시청자 흐름을 전한다. 김해준은 "일단 사과드립니다"라며 "내가 결혼한 것이 일정 부분 영향을 준 거 같다"라고 말해 웃음을 자아낸다. 여성 시청자들의 이탈 이유가 자신의 결혼 때문이라고 주장한 것.
'뚱친즈'는 첫 메뉴로 제육볶음을 선택하고, 김해준은 "제육볶음이 왜 남자들의 소울 푸드가 됐는지 생각해볼 필요가 있다"라고 화두를 던진다. 멤버들은 각자의 경험과 생각을 바탕으로 열띤 토론을 이어간다.
황제성이 "(제육볶음은) 시원하게 먹어도 맛있다"고 주장하자, 문세윤은 "난 데워먹어야 맛있던데"라고 반박해 의견이 팽팽하게 맞선다. 또 하나의 음식 논쟁 탄생이 예고되며 기대감을 키운다.
'맛녀석'은 이날 오후 8시 코미디TV에서 방송된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
1일 방송되는 코미디TV 예능 프로그램 '맛있는 녀석들'(이하 '맛녀석')에서는 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준(이하 '뚱친즈')이 '남자의 맛' 특집을 맞아 제육볶음, 돈가스, 김치 볶음밥 등 남자들의 소울 푸드를 찾아 떠난다.
이날 김준현은 이동 중 오프닝에서 "최근 맛녀석 시청층을 분석해보면 유독 남성 시청률이 높다"고 밝힌다. 이어 "원래 여성 시청층이 굉장히 두터웠는데"라고 덧붙이며 달라진 시청자 흐름을 전한다. 김해준은 "일단 사과드립니다"라며 "내가 결혼한 것이 일정 부분 영향을 준 거 같다"라고 말해 웃음을 자아낸다. 여성 시청자들의 이탈 이유가 자신의 결혼 때문이라고 주장한 것.
'뚱친즈'는 첫 메뉴로 제육볶음을 선택하고, 김해준은 "제육볶음이 왜 남자들의 소울 푸드가 됐는지 생각해볼 필요가 있다"라고 화두를 던진다. 멤버들은 각자의 경험과 생각을 바탕으로 열띤 토론을 이어간다.
황제성이 "(제육볶음은) 시원하게 먹어도 맛있다"고 주장하자, 문세윤은 "난 데워먹어야 맛있던데"라고 반박해 의견이 팽팽하게 맞선다. 또 하나의 음식 논쟁 탄생이 예고되며 기대감을 키운다.
'맛녀석'은 이날 오후 8시 코미디TV에서 방송된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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