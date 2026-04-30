인플루언서 겸 유튜버 성해은이 행사장에 참석해 빼어난 몸매를 과시했다. / 사진=성해은 SNS

사진=성해은 SNS

인플루언서 겸 유튜버 성해은이 비현실적 몸매를 뽐냈다.성해은은 지난 29일 자신의 인스타그램 스토리에 "맛있는 밀크티도 마시고 시향도 해볼 수 있는 예쁜 공간에 놀러 오세요🤍"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 성해은이 행사장에 참석한 모습. 데님 재질의 보디수트를 착용한 그는 쏙 들어간 허리에 넓은 골반을 보여주고 있어 눈길을 끌었다.앞서 성해은은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 70kg이었던 과거에서 20kg을 감량했다는 사실을 알린 바 있다.한편 성해은은 1994년생으로 올해 31세다. 사회복지학과에서 아동보육을 전공하고 대한항공 승무원에 합격해 객실 승무원으로 재직했다. 2022년 티빙 '환승연애2' 출연 후 5년간 근무하던 항공사를 퇴직하고 유튜버 겸 인플루언서로 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr