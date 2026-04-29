가수 유주가 신곡 '첫사랑은 저주다'를 선보인다. / 사진제공=앳에어리어

가수 유주(YUJU)가 약 8개월 만에 신곡으로 리스너를 찾는다.유주는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 '첫사랑은 저주다'를 공개하고 컴백에 나선다.'첫사랑은 저주다'는 아름다웠기에 더욱 괴롭게 기억될 감정을 녹인 곡이다. 유주는 누군가에게 저주가 된다는 것은 천사인 척 하는 악마가 되는 것이라는 메시지를 담아 리스너들의 공감대를 자극할 전망이다.앞서 유주는 한층 성숙해진 모습이 담긴 콘셉트 포토를 선보인 바 있다. 유주는 인상적인 제목의 곡을 쓰게 된 이유에 대해 "사람과의 관계에서 '완벽하게 풀리지 않은 감정'이 가장 오래 남는다는 생각을 하게 됐다"고 밝혔다. 또한 "이 곡의 주인공이 어떠한 질타와 원망도 없이 어여쁜 모습만을 남기고 사라져 버림으로써, 상대의 머릿속에 저주처럼 따라다니는 첫사랑의 모습으로 남길 바라는 마음으로 곡을 만들었다"고 전했다.유주는 이번 신곡 역시 작사와 작곡에 참여해 자신만의 색깔을 풀어낸 음악을 완성했다. 그간 여러 번 크레딧에 이름을 올리며 싱어송라이터로서의 역량을 입증해 온 만큼, '첫사랑은 저주다'를 통해 한층 더 뚜렷해진 음악 세계를 구축할 것으로 기대된다.매 컴백 색다른 장르적 변신으로 한계 없는 소화력을 보여준 유주가 발매에 앞서 '첫사랑은 저주다'와 관련된 이야기를 직접 전했다.Q. 미니 3집 'In Bloom(인 블룸)' 이후 약 8개월 만의 컴백이다. 컴백 소감은?최대한 긴 텀 없이 작업하는 곡을 많이 발매하고 싶었다. 새로운 작업물을 만들고 발매를 앞둔 지금이 너무 재미있다.Q. '첫사랑은 저주다'는 어떤 곡인지. 이번 신곡으로 전하고 싶은 메시지와 감상 포인트가 있다면?상대의 머릿속에 첫사랑과 같은 모습으로 남아 영영 따라다니는 기억이 되는 내용의 곡이다. 2절 벌스의 가사가 곡의 포인트라고 느껴진다.Q. '첫사랑은 저주다'라는 곡명이 인상적이다. 어떤 부분에서 영감을 받았는지.사람과의 관계에서 '완벽하게 풀리지 않은 감정'이 가장 오래 남는다는 생각을 하게 됐다. 사랑으로 치면 서로의 끝을 보고 결판을 낸 관계보다, 질문과 후회를 남기는 관계를 더욱 잊지 못하고 살 듯 생각보다 사람들은 사랑에 있어서 못난 기억보다 예쁜 기억에 더욱 괴로워 한다.이 곡의 주인공이 어떠한 질타와 원망도 없이 어여쁜 모습만을 남기고 사라져 버림으로써, 상대의 머릿속에 저주처럼 따라다니는 첫사랑의 모습으로 남길 바라는 마음으로 곡을 만들었다.Q. '첫사랑은 저주다'를 하나의 키워드로 표현한다면 무엇인지.잊어갈 때쯤 또 꾸는 꿈.Q. 녹음, 촬영 등 이번 싱글을 준비하면서 기억에 남는 에피소드가 있다면?어떤 곡이든 녹음할 때 늘 집중해서 하는 편이지만, 이 노래는 더욱 몰입하고 싶은 마음에 녹음 당일 뿌릴 향수와 옷까지 세심하게 골랐던 기억이 난다.Q. 이번 신곡 역시 작사, 작곡에 참여했다. 곡 작업 과정에서 중점을 둔 부분이 있다면 무엇인지.머릿속을 가장 맴도는 주제를 그때그때 꺼내어 곡으로 만드는 편이다. '첫사랑은 저주다' 역시 그 과정에서 탄생한 곡이며 트랙부터 멜로디, 가사, 영상 모든 부분에 몰입하며 감정을 담아냈다. 긴 설명 없이도 툭툭 뱉는 듯한 짧은 노랫말에 진한 감정이 실리게끔 가사를 썼다.진심이 들어간 음악에는 힘이 있다고 생각하기에 이 곡을 작업할 때만큼은 저와 피디님, 그리고 감독님 모두 곡의 주인공 입장에 몰입했다.Q. 이번 컴백으로 이루고 싶은 목표나 계획이 있는지.유주라는 사람의 음악이 이런 색깔이구나 하는, 저의 확실한 음악 세계를 구축하는 계기가 되는 곡이 됐으면 좋겠다.Q. 컴백을 기다려 준 팬들에게 한 마디.늘 같이 설레주고, 아파해주고, 행복해해 줘서 고맙습니다. 난 러뷰(공식 팬덤명)들의 첫사랑이 될게.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr