안재현이 구혜선과 결혼식을 한 적이 없다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

안재현이 구혜선과 결혼식을 한 적이 없다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 안재현이 구혜선과 결혼식을 별도로 올리지 않았다고 털어놨다.지난 28일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '선 넘은 손병호 게임ㅋㅋ 강소라 15일 프러포즈 썰 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 뮤지, 허경환, 안재현은 강소라와 함께 손병호 게임을 진행했다. 연애라는 주제가 나오자 미혼인 허경환은 "결혼식 안 한 사람 접어"라며 자신의 손가락을 접었다. 그러나 돌연 '돌싱' 안재현도 손가락을 접어 모두를 놀라게 했다.안재현은 "나 안 했어"라고 밝혔고, 당황한 허경환은 "그랬구나"라며 "미안하다, 진짜"라고 사과했다. 제작진도 '뭐라고 자막을 달아야 할 지 모르겠구나'라고 해 웃음을 자아냈다.안재현은 2016년 배우 구혜선과 결혼했다. 당시 두 사람은 비공개 가족식으로 결혼식을 대체했고, 예식 비용은 소아병동에 기부했다. 이후 두 사람은 2019년 이혼 소송을 시작해 2020년 이혼 조정이 마무리됐다.안재현은 최근 출연 중인 tvN 예능 '구기동 프렌즈'에서 무속인에게 "자식도 부인도 없는 사주다. 무당, 스님이 되라는 팔자"라는 말을 듣고 눈물을 보이기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr