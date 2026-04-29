홈 연예가화제 키스오브라이프, 마주치면 떨려 [TV10] 입력 2026.04.29 07:11 수정 2026.04.29 07:14 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 키스오브라이프(벨, 하늘, 나띠, 쥴리)가 해외 일정 참석 차 29일 오전 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 허안나, '우울증' 친언니 죽음에 오열했다…"마음이 아파 힘든 시간 겪어" ('동상이몽')[종합] 권오중, 아들 희귀 발달 장애 앓고 있었다…"학교 폭력 당해, 평범하게 사는 모습 보고파" ('같이 삽시다') [단독] '배진영 탈퇴' CIX, 7주년 앞두고 마침표 찍는다…용희 입대→공식 활동 종료 [종합] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT