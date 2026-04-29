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그룹 키스오브라이프(벨, 하늘, 나띠, 쥴리)가 해외 일정 참석 차 29일 오전 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다.
키스오브라이프, 마주치면 떨려 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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