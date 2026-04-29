개그우먼 이수지가 유치원 교사 이민지로 변신해 열연을 펼치고 있다. / 사진=유튜브 채널 '핫이슈지'

사진=유튜브 채널 '핫이슈지'

개그우먼 이수지가 다시 한번 유치원 선생님으로 변신했다.지난 28일 유튜브 채널 '핫이슈지'에는 '유치원 교사 이민지 선생님의 봄 (feat. 모기) [휴먼다큐 진짜 극한직업]'이라는 제목의 페이크 다큐멘터리 영상이 업로드됐다.영상에서 유치원 선생님으로 분한 이수지는 아이들을 데리고 야외 활동에 나섰다. 그러나 코로나에 걸려 나오지 못한다던 아이가 뒤늦게 엄마의 손을 잡고 등장해 당황한 모습을 보였다.아이의 모친은 "아이가 선생님이 보고 싶다고 하도 졸라서 왔다. 선생님을 너무 좋아한다"며 아이가 먹을 기침·가래 약을 이수지에게 쥐어줬다.이어 아이의 엄마는 "선생님이 아이와 가위바위보를 해서 이겼다고 들었다"며 "그 얘기 듣는데 심장이 벌렁벌렁 뛰고 손발이 덜덜 떨려서 잠 한숨을 못 잤다. 내가 예민한 거냐"고 물었다.항의에 놀란 이수지는 "당치도 않다. 원에서는 아이들 정서 보호 차원에서 가위바위보를 하든 묵찌빠를 하든 무조건 비기는 무승부로 결과를 맺고 있다"고 해명했다. 하지만 아이 엄마는 "우리 아이가 거짓말한다는 거냐. CCTV 확인해 봐야 할 것 같다. 원장 선생님과 따로 이야기해 보겠다"며 민원으로 이어갔다.이후 이수지는 야외 활동 중인 아이들의 사진을 찍기 위해 놀이터 바닥을 무릎으로 기어다니는가 하면 학부모에게 보낼 '인생샷'을 남기기 위해 고군분투했다. 또 아이들이 달리기 시합을 하자 그는 "놀이터 주변에 아파트가 있어서 시끄럽다고 민원이 들어올까 봐 조용히 운동회를 하고 있다"고 설명했다.이어 이수지는 결승선을 통과하는 모든 아이들에게 순서와 상관없이 1등이라고 말했다. 그러면서 "학부모님들이 가장 중요하게 생각하는 게 정서 돌봄"이라며 "승패를 나누지 않고 모두가 우승하는 게 중요하기 때문에 우리 친구들 모두가 1등 한 거다"라고 말했다.이때 숨을 돌리던 이수지는 한 아이가 모기에 물렸다는 말에 표정이 급격히 굳었다. 그는 제작진을 향해 "구급차를 불러달라. 모기에 물렸다"며 도움을 요청했다. 제작진이 "겨우 모기에 물린 거로 그러냐"고 하자, 이수지는 "애가 죽게 생겼다. 가려워 죽는다"며 호소했다. 그러면서 전자 모기 채를 들고 놀이터 곳곳을 뛰어다니며 모기와의 처절한 사투를 벌였다.영상을 본 누리꾼들은 "현실 고증 미쳤다", "아프면 집에서 좀 케어하자", "어머니들 손발 떨리고 심장 벌렁거리면 병원에 가보셔라", "이 영상 불편하신 분들은 홈스쿨링 시키세요" 등의 반응을 보였다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr