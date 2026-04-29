배우 이상아가 화면을 바라보며 사진을 남기고 있다. / 사진=이상아 SNS

사진=이상아 SNS

배우 이상아가 안타까운 근황을 알렸다.이상아는 지난 28일 자신의 인스타그램 스토리에 "오늘은 내 몸 관리하고 집 좀 치워야죠"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이상아가 다리에 물리치료를 받고 있는 모습. 그는 "다리에 자꾸 쥐가 올라온다"며 "밤이 무섭다. 매일 잠을 설친다"고 호소했다.앞서 이상아는 지난 3월 자신이 운영하고 있는 애견 카페의 CCTV를 공유했다. 영상에는 한 손님이 언성을 높이고 있었고, 경찰이 출동해 손님의 이야기를 듣고 있었다.이상아는 반려동물 식당 출입을 두고 법 개정 혼란을 호소했다. 그는 반려동물의 식당 동반 출입이 법적으로 허용됐지만, 예방접종을 한 개와 고양이에 한정됨에 따라 업주로서 난처한 상황을 전했다.한편 이상아는 1984년 KBS 드라마 'TV 문학관-산사에 서다'로 데뷔해 '사랑이 꽃피는 나무', '완전한 사랑', '3일의 약속' 등 드라마와 '말괄량이 대행진', '젊은 밤 후회없다', '학창보고서' 등 영화에 출연하며 활약했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr