최환희, 최준희 / 사진 = 텐아시아 사진 DB, 최준희 SNS

메시지 캡처 / 사진 = 최준희 SNS

배우 고(故) 최진실의 아들 최환희가 동생 최준희의 결혼식을 앞두고 악몽을 꾼 해프닝을 전했다.28일 최준희는 자신의 SNS에 "아쉽다"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 오빠 최환희와 나눈 메시지 대화 캡처 화면이 담겼다.사진 속 최환희는 "오늘 꿈에서 네가 결혼식에서 내 옷 핑크 넥타이랑 핑크 와이셔츠로 준비해놓은 악몽을 꿨다"며 "그래서 울었다. 끔찍했다"고 말했다. 이에 최준희는 폭소하며 "아 웃겨"라고 답해 현실 남매 케미를 자아냈다.앞서 최준희는 지난 10일 자신의 SNS에 오빠 최환희와 함께 예식장에서 입을 턱시도를 고르기 위해 예복 가게에 찾은 근황을 공개했다. 당시 최환희는 최준희가 핑크색 넥타이를 권하자 "화사한 걸 좋아하지 않는다"며 단호하게 거절하는 모습으로 웃음을 자아냈다. 그는 오는 5월 최준희의 예식에서 혼주석에 앉을 예정이라고 알려졌다.한편, 최준희는 2003년생으로 올해 23세다. 그는 오는 5월 16일 11세 연상의 비연예인과 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올린다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr