배우 황보라가 고난도 아들 육아에 지쳐 답답한 심경을 토로하며 자책까지 했다.
28일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '1살 아들과 첫 놀이동산 나들이에 녹화 중단까지 선언한 이유ㅣ아들 육아 현실, 가족여행'라는 제목의 영상이 게재됐다.
황보라 가족은 대학 동기, 후배 가족과 강원도의 한 리조트로 봄나들이 여행을 떠나기로 했다. 황보라는 "세 커플 다 육아하는 육아맘, 육아파파다. 편한 육아가 될지 독한 육아가 될지 기대된다"라고 말했다.
황보라 및 지인들 가족이 다 모이자 아이만 넷이었다. 지인 아들이 황보라 아들 우인이와 잘 놀아주자, 황보라는 "가만 있으면 된다. 너무 좋다"며 잠시 육아 해밤감을 느꼈다.
얼마 후 리조트 내 놀이공원으로 향했다. 하지만 긴 대기줄에 아들 우인이는 점점 칭얼대기 시작했다. 놀이기구 시작 후에는 가만있지 않은 아들 때문에 황보라는 난감해 했다. 황보라 부부의 표정은 점차 굳어졌다. 결국 황보라네 가족은 놀이기구 탑승은 포기하고 키즈카페로 향했다. 황보라는 "도저히 안 되겠다"라며 힘들어했다. 우인이는 키즈카페에서 놀던 중 다른 아이의 간식까지 관심을 보였다. 황보라는 자막을 통해 "좀 더 크면 남의 건 가져오는 거 아니라고 훈육해야 겠다"라고 심경을 털어놨다.
다음날 집으로 돌아가는 차 안에서 아들의 칭얼거림이 또 다시 시작됐다. 황보라는 "아들 육아 진짜 빡세다"라고 토로했다. 또한 "고속도로 위에서 한 시간 내내 칭얼거렸다. 이날은 한계였다"라고 전했다.
겨우 서울에 도착한 황보라는 녹초가 되어 집에 올라가지도 못한 채 차 안에서 하소연했다. 만신창이가 된 채 그는 "뭐가 문제일까. 우인이는 정신이 없고 산만해서 제가 견디지 못하겠다. 핸들링이 아예 안 되고 컨트롤도 안 된다. 우인이가 뭐가 잘못된 걸까. 제 양육 방식이 잘못된 걸까. 갈수록 더 더 힘들어진다"라고 이야기했다. 그러면서 "우인이 상담이 필요한 것 같다"고 토로했다. 자막으로도 "솔직히 울고 싶었다. 답답해 미칠 지경이다. 사랑으로 버틴다지만 솔직히 너무 힘들다"라고 했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
28일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '1살 아들과 첫 놀이동산 나들이에 녹화 중단까지 선언한 이유ㅣ아들 육아 현실, 가족여행'라는 제목의 영상이 게재됐다.
황보라 가족은 대학 동기, 후배 가족과 강원도의 한 리조트로 봄나들이 여행을 떠나기로 했다. 황보라는 "세 커플 다 육아하는 육아맘, 육아파파다. 편한 육아가 될지 독한 육아가 될지 기대된다"라고 말했다.
황보라 및 지인들 가족이 다 모이자 아이만 넷이었다. 지인 아들이 황보라 아들 우인이와 잘 놀아주자, 황보라는 "가만 있으면 된다. 너무 좋다"며 잠시 육아 해밤감을 느꼈다.
얼마 후 리조트 내 놀이공원으로 향했다. 하지만 긴 대기줄에 아들 우인이는 점점 칭얼대기 시작했다. 놀이기구 시작 후에는 가만있지 않은 아들 때문에 황보라는 난감해 했다. 황보라 부부의 표정은 점차 굳어졌다. 결국 황보라네 가족은 놀이기구 탑승은 포기하고 키즈카페로 향했다. 황보라는 "도저히 안 되겠다"라며 힘들어했다. 우인이는 키즈카페에서 놀던 중 다른 아이의 간식까지 관심을 보였다. 황보라는 자막을 통해 "좀 더 크면 남의 건 가져오는 거 아니라고 훈육해야 겠다"라고 심경을 털어놨다.
다음날 집으로 돌아가는 차 안에서 아들의 칭얼거림이 또 다시 시작됐다. 황보라는 "아들 육아 진짜 빡세다"라고 토로했다. 또한 "고속도로 위에서 한 시간 내내 칭얼거렸다. 이날은 한계였다"라고 전했다.
겨우 서울에 도착한 황보라는 녹초가 되어 집에 올라가지도 못한 채 차 안에서 하소연했다. 만신창이가 된 채 그는 "뭐가 문제일까. 우인이는 정신이 없고 산만해서 제가 견디지 못하겠다. 핸들링이 아예 안 되고 컨트롤도 안 된다. 우인이가 뭐가 잘못된 걸까. 제 양육 방식이 잘못된 걸까. 갈수록 더 더 힘들어진다"라고 이야기했다. 그러면서 "우인이 상담이 필요한 것 같다"고 토로했다. 자막으로도 "솔직히 울고 싶었다. 답답해 미칠 지경이다. 사랑으로 버틴다지만 솔직히 너무 힘들다"라고 했다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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