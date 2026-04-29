황보라가 육아 어려움을 하소연했다. / 사진='보라이어티' 영상 캡처

황보라가 아들 육아의 고충을 밝혔다. / 사진='보라이어티' 영상 캡처

배우 황보라가 고난도 아들 육아에 지쳐 답답한 심경을 토로하며 자책까지 했다.28일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '1살 아들과 첫 놀이동산 나들이에 녹화 중단까지 선언한 이유ㅣ아들 육아 현실, 가족여행'라는 제목의 영상이 게재됐다.황보라 가족은 대학 동기, 후배 가족과 강원도의 한 리조트로 봄나들이 여행을 떠나기로 했다. 황보라는 "세 커플 다 육아하는 육아맘, 육아파파다. 편한 육아가 될지 독한 육아가 될지 기대된다"라고 말했다.황보라 및 지인들 가족이 다 모이자 아이만 넷이었다. 지인 아들이 황보라 아들 우인이와 잘 놀아주자, 황보라는 "가만 있으면 된다. 너무 좋다"며 잠시 육아 해밤감을 느꼈다.얼마 후 리조트 내 놀이공원으로 향했다. 하지만 긴 대기줄에 아들 우인이는 점점 칭얼대기 시작했다. 놀이기구 시작 후에는 가만있지 않은 아들 때문에 황보라는 난감해 했다. 황보라 부부의 표정은 점차 굳어졌다.결국 황보라네 가족은 놀이기구 탑승은 포기하고 키즈카페로 향했다. 황보라는 "도저히 안 되겠다"라며 힘들어했다. 우인이는 키즈카페에서 놀던 중 다른 아이의 간식까지 관심을 보였다. 황보라는 자막을 통해 "좀 더 크면 남의 건 가져오는 거 아니라고 훈육해야 겠다"라고 심경을 털어놨다.다음날 집으로 돌아가는 차 안에서 아들의 칭얼거림이 또 다시 시작됐다. 황보라는 "아들 육아 진짜 빡세다"라고 토로했다. 또한 "고속도로 위에서 한 시간 내내 칭얼거렸다. 이날은 한계였다"라고 전했다.겨우 서울에 도착한 황보라는 녹초가 되어 집에 올라가지도 못한 채 차 안에서 하소연했다. 만신창이가 된 채 그는 "뭐가 문제일까. 우인이는 정신이 없고 산만해서 제가 견디지 못하겠다. 핸들링이 아예 안 되고 컨트롤도 안 된다. 우인이가 뭐가 잘못된 걸까. 제 양육 방식이 잘못된 걸까. 갈수록 더 더 힘들어진다"라고 이야기했다. 그러면서 "우인이 상담이 필요한 것 같다"고 토로했다. 자막으로도 "솔직히 울고 싶었다. 답답해 미칠 지경이다. 사랑으로 버틴다지만 솔직히 너무 힘들다"라고 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr