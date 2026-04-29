그룹 CIX가 데뷔 8년 차에 활동을 마무리한다./사진제공=텐아시아DB

그룹 CIX가 데뷔 8년 차에 활동을 마무리한다./사진제공=C9엔터테인먼트

그룹 CIX가 데뷔 8년 차에 활동을 마무리한다./사진제공=더스타

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그룹 CIX가 데뷔 8년 차에 공식 활동을 마무리한다.29일 텐아시아 취재 결과, CIX는 7주년을 앞둔 시기 4인조 활동을 마무리할 가능성이 큰 것으로 알려졌다. 앞서 CIX는 배진영이 워너원 공식 활동 종료 후 원소속사 C9엔터테인먼트로 복귀해 2019년 7월 데뷔한 5인조 보이그룹이다. 배진영을 주축으로 BX, 승훈, 용희, 현석으로 구성됐다.CIX는 첫 앨범 타이틀곡 'Movie Star'로 데뷔 7일 만에 음악방송 첫 1위라는 기록을 썼다. 이후 매년 한 번 이상 앨범을 발매하며 꾸준한 음악 활동을 이어왔다. 국내뿐 아니라 일본에서도 활동하며 글로벌 팬덤을 키웠다.센터였던 배진영은 2024년 8월 C9엔터테인먼트와 전속계약 종료와 함께 CIX를 탈퇴했다. 이후 CIX는 4인조로 재편돼 미니 7집과 8집을 발매하며 지난해까지 활동을 펼쳤다. 데뷔 8년 차를 맞은 올해는 별도 앨범 활동 없이 숨 고르기에 들어간 상태다.그런 가운데 용희의 내달 입대 일정이 팀 재계약 조율 시점과 맞물리며 변수를 맞이했다. 2000년생인 용희는 팀 내 나이순 세 번째 멤버로, 1998년생 BX, 1999년생 승훈보다 먼저 병역 의무를 이행하게 됐다.리더이자 메인래퍼 BX는 YG 연습생 출신으로 '믹스나인'에 출연해 최종 데뷔조에 들었지만 팀 데뷔가 무산됐고, 이후 'YG 보석함'에도 출연했다. 그러나 최종 데뷔조에는 들지 못했다. 이후 C9엔터테인먼트로 이적해 CIX의 리더로 데뷔했다.승훈 역시 BX와 마찬가지로 YG 연습생 출신으로 'YG 보석함'에 함께 출연하며 인지도를 키웠다. 그는 YG뿐 아니라 큐브엔터테인먼트에서도 장기 연습생 생활을 거치며 약 10년 만에 아이돌 데뷔에 성공한 것으로 알려졌다. 승훈은 팀 내 메인보컬을 맡았으며 '빌드업: 보컬 보이그룹 서바이벌'에서 우승을 차지해 프로젝트 그룹 B.D.U를 병행하기도 했다.용희는 자사고 출신으로 타 멤버들보다는 비교적 짧은 연습생 시절을 거친 것으로 알려졌다. 데뷔 초 수능 문제 풀이 콘텐츠 등으로 화제를 모으며 K팝 팬들 사이 인지도를 키웠다. 그는 2023년 드라마 '마녀상점 리오픈' 주연으로 캐스팅돼 여자친구 출신 예린과 호흡을 맞췄다.현석은 메인댄서이자 서브보컬을 맡은 올라운더 멤버다. 186.9cm 장신 비주얼로 눈길을 끄는 그는 '일진에게 반했을 때', '네가 빠진 세계', '이사장님은 9등급', '나, 나 그리고 나' 등에 출연하며 연기 활동을 병행해왔다. 이번 CIX 행보를 계기로 현석이 아이돌 활동을 넘어 배우 전문 기획사로 이적해 연기 활동에 더욱 힘을 실을지 관심이 쏠린다.멤버별 개성과 뛰어난 역량으로 팀 색깔을 구축해온 CIX는 데뷔 8년 차를 맞아 그룹 활동의 마침표를 찍는다. CIX 4인은 지난해 데뷔 이래 처음으로 라운드 인터뷰를 열고 새 출발을 향한 도약과 단단한 팀워크를 내비쳤지만, 결국 방향은 달라졌다.2019년 코로나 시기 데뷔해 워너원 출신 배진영의 새 출발, 전원 한국인 그룹, C9엔터테인먼트가 기획한 첫 보이그룹이라는 여러 키포인트를 남긴 CIX는 8년 차를 기점으로 각자의 길을 걷는다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr