22기 정숙, 3번째 결혼 후 미국으로 이사…10기 상철과 같이 운동

'나는 솔로’ 22기 정숙이 매일 헬스장에 출석하고 있다.최근 22기 정숙은 미국으로 이사간 후 근황을 알리고 있다. 정숙은 10기 상철과 3번째 결혼 후 미국에서 신혼생활을 시작했다. 두 사람은 헬스장에서 함께 운동을 하며 건강한 취미를 즐기고 있다.한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 남편인 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr