밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 신곡 뮤직비디오 비하인드 포토를 공개했다.
JYP엔터테인먼트는 29일 'Voyager' 뮤직비디오 비하인드 포토를 선보였다. 건일, 정수, 가온, 오드, 준한, 주연 여섯 멤버는 광활한 우주를 연상케 하는 촬영장에서 깊은 눈빛과 신비로운 아우라를 뽐냈다. 연주에 몰입한 프로페셔널한 모습으로 풀 밴드 에너지를 선사하는가 하면, 카메라를 향해 엄지를 치켜세우고 브이 포즈를 취하는 등 발랄한 반전 매력까지 발산했다. 엑스디너리 히어로즈는 지난 17일 미니 8집 'DEAD AND'(데드 앤드)와 타이틀곡 'Voyager'(보이저)를 발매하고 컴백했다. 엑스디너리 히어로즈가 전작 'LXVE to DEATH'(러브 투 데스) 이후 약 6개월 만에 선보인 이번 앨범은 작별에서 얻는 또 다른 시작과 가능성을 이야기한다. 타이틀곡 'Voyager'는 강렬한 신스 리프, 파워풀한 드럼, 휘몰아치는 기타 연주에 벅찬 감성을 선사하는 노랫말이 특징이다. 뮤직비디오에는 끝없는 우주를 떠도는 마지막 항해자가 자신의 존재를 증명하기 위해 기록을 남기는 여정을 담아냈다. 이들은 지난 23일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 24일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 25일 MBC '쇼! 음악중심', 26일 SBS '인기가요'에 출연했고 26일에는 '2026 어썸뮤직페스티벌'(2026 AMF)에서 헤드라이너로서 맹활약하는 등 활발한 활동을 펼치고 있다.
엑스디너리 히어로즈는 이날 MBC M, MBC every1 '쇼! 챔피언'에 출연한다. 오는 5월과 6월에는 유럽 및 영국 일대에서 스페셜 라이브 '<The New Xcene> Special Live in Europe & UK'(<더 뉴 엑스씬>)을 연다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
JYP엔터테인먼트는 29일 'Voyager' 뮤직비디오 비하인드 포토를 선보였다. 건일, 정수, 가온, 오드, 준한, 주연 여섯 멤버는 광활한 우주를 연상케 하는 촬영장에서 깊은 눈빛과 신비로운 아우라를 뽐냈다. 연주에 몰입한 프로페셔널한 모습으로 풀 밴드 에너지를 선사하는가 하면, 카메라를 향해 엄지를 치켜세우고 브이 포즈를 취하는 등 발랄한 반전 매력까지 발산했다. 엑스디너리 히어로즈는 지난 17일 미니 8집 'DEAD AND'(데드 앤드)와 타이틀곡 'Voyager'(보이저)를 발매하고 컴백했다. 엑스디너리 히어로즈가 전작 'LXVE to DEATH'(러브 투 데스) 이후 약 6개월 만에 선보인 이번 앨범은 작별에서 얻는 또 다른 시작과 가능성을 이야기한다. 타이틀곡 'Voyager'는 강렬한 신스 리프, 파워풀한 드럼, 휘몰아치는 기타 연주에 벅찬 감성을 선사하는 노랫말이 특징이다. 뮤직비디오에는 끝없는 우주를 떠도는 마지막 항해자가 자신의 존재를 증명하기 위해 기록을 남기는 여정을 담아냈다. 이들은 지난 23일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 24일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 25일 MBC '쇼! 음악중심', 26일 SBS '인기가요'에 출연했고 26일에는 '2026 어썸뮤직페스티벌'(2026 AMF)에서 헤드라이너로서 맹활약하는 등 활발한 활동을 펼치고 있다.
엑스디너리 히어로즈는 이날 MBC M, MBC every1 '쇼! 챔피언'에 출연한다. 오는 5월과 6월에는 유럽 및 영국 일대에서 스페셜 라이브 '<The New Xcene> Special Live in Europe & UK'(<더 뉴 엑스씬>)을 연다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT