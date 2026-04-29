신하균이 반전 매력을 보여줬다./사진제공=MBC

신하균이 반전 매력을 보여줬다./사진제공=MBC

신하균이 눈빛 하나로 스위치 온오프를 선보인다.오는 5월 22일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 ‘오십프로(Fifties Professionals)’는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기로, 세상에 치이고 몸은 녹슬었을지언정 의리와 본능만은 여전한 인생의 50%를 달려온 진짜 프로들의 짠물 액션 코미디를 그린다.신하균은 극 중 국정원 경력을 숨긴 채 10년째 대기 중인 오란반점 주방장 ‘정호명’ 역을 맡아 열연을 펼친다. 10년 전 중요 작전에 실패하자 이를 수습하기 위해 영선도로 향하지만, 현재 그는 오란반점 주방장이 되어 요리하고, 배달하는 삶에 익숙해지고 만다. 그렇게 몸과 마음이 지쳐갈 무렵, 10년 전 작전을 망친 원흉을 발견한다.29일 ‘오십프로’ 측은 정호명(신하균 분)의 극과 극 매력이 담긴 스틸을 공개해 이목을 집중시킨다. 집 밖에서는 냉철한 국정원 블랙요원의 카리스마를 발산하지만, 집 안에서는 서열 꼴찌 남편이자 아빠의 반전 면모인 것.공개된 스틸에는 10년 전, 정호명과 국정원 팀장 조성원(김상호 분)의 은밀한 접선이 담겨 있어 호기심을 자극한다. 조팀장에게 ‘그날의 사건’으로 불리는 여객선 작전을 비밀리에 전해 듣는 정호명의 눈빛이 날카롭다. 이후 조팀장 역시 사라진 ‘물건’을 찾고자 10년째 정체를 감추고 있는 가운데 과연 복수의 날을 준비하고 있는 두 사람의 계획이 이뤄질 수 있을지 주목된다.또 다른 스틸 속 정호명은 마치 스위치 온오프 하듯 국정원 신분을 숨긴 채 가족을 위해 동분서주하는 K-가장으로 눈길을 끈다. 가게 매출에 대한 장인어른 권사장(이한위 분)과 아내 권오란(신동미 분)의 잔소리가 끊이지 않는 듯 배달에 나선 그의 지친 표정만으로도 평소 정호명의 가족 내 서열이 명확히 느껴져 웃음을 자아낸다. 이에 가족 내 서열 꼴찌 정호명으로 분해 보여줄 신하균의 반전 활약에 관심이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr