넷플릭스 '기리고' / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '기리고' / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 '기리고' / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스(Netflix)의 YA 호러 시리즈 '기리고'가 공개 첫 주, 단 3일 만에 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 4위를 차지한 가운데, 미공개 스틸과 비하인드 스틸을 공개했다.소원을 이뤄주는 어플리케이션 '기리고'의 저주로 인해 갑작스러운 죽음을 예고받은 고등학생들이 그 저주를 피하기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈 '기리고'가 지난 4월 24일(금) 공개 이후 2,800,000 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 4위에 등극했다. 또한, 대한민국을 포함해 멕시코, 인도, 말레이시아, 태국, 아랍에미리트(UAE), 터키 등 총 37개 국가에서 TOP 10 리스트에 오르며 세계적인 인기를 실감케 하고 있다.'기리고'는 'YA(영 어덜트) 호러'라는 새로운 장르가 선사하는 신선한 공포로 전 세계 언론과 시청자들의 호평을 이끌어내고 있다. 공개된 미공개 스틸은 기리고에 깃든 저주를 해결하기 위해 사투를 벌이는 인물들의 모습부터, 그 저주 뒤에 숨겨져 있던 서사까지 모두 담겨 눈길을 끈다. 겁에 질린 표정을 하고 있음에도 불구하고 조심스레 휴대폰에 손을 가져다 대고 있는 '세아'(전소영)의 모습과, 피를 흘리면서도 손에 활을 꼭 쥔 채 어딘가를 겨냥하고 있는 '햇살'(전소니)의 모습에서는 기리고의 저주를 풀기 위해 앞뒤 가리지 않고 뛰어드는 용기와 강인함을 엿볼 수 있다.한때 뗄레야 뗄 수 없는 가까운 친구였지만, 각자의 원한을 품은 채 기리고의 저주와 엮이게 되는 '혜령'(김시아)과 '시원'(최주은)의 서사를 담은 스틸들은 충격적인 반전으로 모두를 놀라게 만들었던 이들의 이야기를 떠오르게 만든다. '시원'의 엄마이자 무당인 '업순'(이상희)의 모습은 보는 것만으로도 서늘한 분위기를 자아내며, 극에 또 다른 서사를 더한 그의 강렬한 존재감을 다시금 상기시킨다.함께 공개된 비하인드 스틸에서는 작품의 공포스러운 분위기와는 대비되는, '기리고' 촬영 현장 속 배우들의 풋풋한 모습이 담겨 시선을 사로잡는다. 전소영, 강미나, 백선호, 현우석, 이효제가 칠판 앞에 함께 모여 있는 스틸은 마치 실제 고등학교 친구들로 보일 만큼 훈훈하고 친밀한 케미스트리를 보여주며 미소를 자아낸다. 김시아와 최주은이 함께 다정하게 포즈를 취하고 있는 스틸은 '혜령'과 '시원'의 서사를 몰입감 넘치게 그려낸 이들의 남다른 호흡을 짐작할 수 있게 만든다.'기리고'는 오직 넷플릭스에서 절찬 스트리밍 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr