영화 '살목지'의 주인공인 배우 김혜윤. / 사진=텐아시아DB

영화 '살목지' 포스터. '살목지'가 21일 연속 박스오피스 1위를 기록했다. / 사진제공=쇼박스

영화 '살목지'(감독 이상민)가 21일 연속 박스오피스 1위를 차지하며 식지 않는 호러 신드롬을 이어가고 있다.'살목지' 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히면서 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화. 배우 김혜윤을 비롯해 이종원, 김준한, 김영성, 오동민, 윤재찬, 장다아 등이 출연했다. '살목지'가 개봉일부터 3주간, 21일 연속 박스오피스 1위를 석권하며 한국 공포 영화의 새로운 기록을 써 내려가고 있다.영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '살목지'는 지난 8일 개봉일부터 28일까지 무려 21일 간 전체 박스오피스 정상 자리를 지켜냈다. 이로써 '살목지'는 2026년 개봉작 중, 개봉일부터 박스오피스 1위를 가장 긴 시간 동안 수성한 작품이자 박지훈, 유해진 주연 '왕과 사는 남자'(감독 장항준) 다음으로 최장 기간 동안 박스오피스 1위 자리를 유지한 작품으로 기록됐다.이처럼 '살목지'는 호러 영화로서는 이례적인 속도로 유의미한 기록을 세워 나가며 4월 극장가 흥행 절대 강자로서의 저력을 입증하고 있다. 전 국민을 홀리고 있는 호러 신드롬이 개봉 4주차에도 식지 않을 것으로 보이는 가운데, 중간고사를 마친 1020 세대 관객의 지지에 힘입어 '살목지'가 또 어떤 기록으로 관객들을 놀라게 할지 주목된다.21일 연속 전체 박스오피스 1위 자리를 지켜내며 4월 극장가의 흥행작으로 자리잡은 '살목지'는 전국 극장에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr