'멋진 신세계'에서 신서리 역을 맡은 배우 임지연 /사진제공=SBS

29일 SBS 새 토일드라마 '멋진 신세계'의 메인 포스터가 공개됐다. / 사진제공=SBS

아이유, 신혜선, 고윤정이 주말극 삼파전을 벌이고 있는 가운데, 임지연이 주연을 맡은 '멋진 신세계'의 메인 포스터가 공개됐다. 데뷔 첫 코믹 연기에 도전하는 임지연이 새로운 모습으로 안방극장을 사로잡을 수 있을지 주목된다.29일 SBS 새 금토드라마 '멋진 신세계' 측은 메인 포스터를 공개했다. '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씌인 무명배우 신서리(임지연 분)와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 악질재벌 차세계(허남준 분)의 일촉즉발 전쟁 같은 로맨스 코미디 드라마다.공개된 포스터 속 임지연과 허남준은 모란꽃과 나비가 수 놓인 자수 화접도 안에 나란히 자리한 모습이다. 두 사람은 화려한 화접도 한가운데서 그림 같은 비주얼 케미스트리를 자랑한다.특히 궁중 의복을 갖춰 입은 임지연과 모던한 슈트 차림인 허남준의 시대적 간극도 눈길을 끈다. 포스터 속 '이 얼마나 살기 좋은 세상이냐!'라는 카피는 시간을 초월해 21세기 대한민국에 불시착한 임지연과 악질 재벌 허남준이 제 손으로 개척해갈 새로운 운명을 예고한다.'멋진 신세계'는 다음 달 8일 오후 9시 50분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr