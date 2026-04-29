배우 전원주가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

TV CHOSUN 에서 배우 전원주가 유해진과 특별한 인연을 공개한다. / 사진=TV CHOSUN

배우 전원주(86)가 유해진과의 인연을 밝혔다. 앞서 전원주는 15년 전 하이닉스 주식을 평단 2만원 대에 매수했다고 밝힌 바 있다.29일 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 배우 전원주가 유해진과 특별한 인연을 공개한다.전원주는 전매특허인 호탕한 웃음소리와 함께 등장해 눈길을 끌었다. 그녀는 "30년 전 현재 살고 있는 집으로 이사 온 뒤 인생이 풀렸다"고 전해 궁금증을 자아냈다. 동네를 산책하며 "늘 식모나 주모, 동네 아줌마 역할만 맡았다. (잘 되고 싶은 마음에) 산 위를 쳐다보며 '전원주도 한번 떠보게 해주세요!' 하며 빌었다"는 것. 이를 들은 MC 현영이 "어떻게 잘 풀리신 거냐?" 묻자, 전원주는 "(이사 온 후) 돈도 벌게 됐고 당시 찍은 광고가 인기를 끌면서 다양한 CF를 찍게 됐다"고 덧붙였다.또한 산책 중 "이 동네에 배우 유해진이 산다. 툭 튀어나온 입이 나랑 닮아서 '모자(母子)' 관계로 함께 영화를 찍었다"고 이야기해 귀를 기울이게 했다. 이어서 두 사람이 함께 출연한 영화 '이장과 군수'의 사진이 공개되자, MC 오지호가 "진짜 아들이라고 해도 믿을 것 같다"며 놀라워했다. 이에 전원주는 "입이 튀어나온 사람이 돈은 있구나 싶은 생각이 들었다"며 재치 있는 농담으로 웃음을 안기기도 했다.그런가 하면, 80대 후반이 된 전원주는 "요즘 깜빡깜빡하는 증상이 잦아졌다. 사람을 잘 못 알아봐서 오해받기도 하고, 얼굴은 아는데 이름이 생각이 안 나서 걱정이다"며 건강 고민을 털어놔 안타까움을 자아냈다. 그러면서 "지난번에 누가 나에게 밥을 사줬는데, 기억하지 못해 낭패를 본 적이 있다. 지금은 메모하는 습관을 들였다"고 덧붙였다. 이어 "건망증이 생기다 보니 스스로도 걱정이지만, 자녀들과 내 주위 사람들에게 짐이 될까 봐 노래와 춤, 등산을 하고 있다" 며 치매를 막기 위해 노력 중인 근황을 공개했다.29일 오후 8시 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr