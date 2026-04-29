투모로우바이투게더 미니 8집 콘셉트 포토 / 사진=빅히트 뮤직(하이브)

투모로우바이투게더 미니 8집 콘셉트 포토 / 사진=빅히트 뮤직(하이브)

그룹 투모로우바이투게더가 신보로 미국 빌보드 차트 2개 부문에서 정상에 올랐다.28일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(5월 2일 자)에 따르면 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 '톱 앨범 세일즈'와 '월드 앨범' 차트에서 각각 1위를 차지했다.메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서는 3위에 자리했다. 투모로우바이투게더는 통산 13개의 음반을 이 차트에 올리며 꾸준한 글로벌 영향력을 입증했다. 특히 한국에서 발매한 8개 앨범을 연속으로 '톱 5'에 안착시켰다. 이들은 '아티스트 100' 7위에도 이름을 올렸다.타이틀곡 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'는 '월드 디지털 송 세일즈' 2위를 기록했다. '글로벌(미국 제외)' 167위에 안착하며 2주 연속 순위권을 지켰다.국내 음원차트에서도 안정적인 인기를 이어가고 있다. 타이틀곡은 멜론, 벅스 등 최신 주간 차트(집계 기간: 4월 20~26일 자)에 2주 연속 안착했다.투모로우바이투게더는 '하루에 하루만 더 (Stick With You)'로 국내 음악방송 5관왕을 달성했다. MBC M, MBC every1 '쇼! 챔피언', Mnet '엠카운트다운', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요 ON THE GO'에서 트로피를 들어올렸다. 이들은 오는 5월 11일 일본 대표 음악방송 TBS 'CDTV 라이브! 라이브!'에 출연한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr