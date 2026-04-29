지난 26일 MBC '소라와 진경' 2회 예고편을 공개됐다. / 사진제공=MBC 유튜브 영상 캡처

유튜버 명예영국인과 가수 성시경이 이소라를 위한 조력자로 나선다. / 사진제공=MBC 유튜브 영상 캡처

홍진경이 모델 후배인 한혜진으로부터 현실적인 조언을 들었다.MBC 예능 '소라와 진경' 측은 지난 26일 MBC 공식 유튜브 채널을 통해 2회 예고편을 공개했다. 해당 영상에는 파리 컬렉션에 도전하기 위해 끝없는 연습에 매진하는 이소라와 홍진경의 모습이 담겼다.두 사람을 돕기 위한 '촌철살인' 교관으로는 모델 후배인 한혜진이 등장했다. 한혜진은 홍진경에게 "캐스팅을 위해 내일이 없는 것처럼 열심히 해야 한다", "썩어빠진 마인드로는 결국 땅을 치고 후회할 것"이라며 거침없는 조언을 쏟아냈다.'기세 스파르타' 교육에는 유튜버 명예영국인과 가수 성시경이 나섰다. 두 사람은 이소라와 식사를 함께하며 자신감 회복을 위한 비결을 전수했다.홍진경을 위한 특급 영어 과외 선생님으로는 딸 라엘이가 등장해 눈길을 끌었다. 영어를 가르치던 라엘이는 홍진경이 자신을 놀리자 "나 안 해"라며 과외 중단을 선언해 궁금증을 자아냈다.영상 말미에서 이소라와 홍진경은 에이전시로부터 연락이 오지 않는 상황에 답답함을 토로하기도 했다. 과연 두 사람이 모든 고난과 역경을 극복하고 파리로 향할 수 있을지 이목이 쏠린다.지난 26일 첫 방송된 '소라와 진경'은 1세대 모델인 이소라와 홍진경이 다시 한번 20대의 열정을 불태웠던 런웨이로 돌아가는 과정을 담은 프로그램이다. 두 사람이 방송을 통해 15년 만에 재회하며 화제를 모았다.'소라와 진경'은 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr