박지훈/ 사진 = YY엔터테인먼트 제공

박지훈/ 사진 = YY엔터테인먼트 제공

영화 '왕과 사는 남자'를 통해 '단종 오빠'로 눈도장을 찍은 가수 겸 배우 박지훈이 3년 만의 신보로 돌아온다.박지훈은 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT(리플렉트)'를 발매한다.이번 신보는 2023년 4월 발매한 일곱 번째 미니앨범 'Blank or Black(블랭크 오어 블랙)' 이후 3년 만에 선보이는 가수 컴백작이다. 그간 배우로서 활발한 활동을 이어온 박지훈이 오랜만에 무대로 복귀한다.'RE:FLECT'는 지나온 시간과 그 안에 남아 있는 감정들을 다시 마주하며 현재의 자신을 비추어보는 과정을 담은 앨범이다. 일상 속에서 문득 스며든 낯선 감정부터, 시간이 지나도 여전히 남아 있는 기억까지 다양한 감정의 결을 박지훈만의 섬세한 감성으로 풀어냈다.타이틀곡 'Bodyelse(바디엘스)'는 몽환적인 신시사이저와 감성적인 기타 리프가 어우러진 미디엄 팝 댄스 곡이다. 익숙한 일상 속에서 시작된 낯선 감정의 정체가 결국 '너'였음을 깨닫는 순간을 담아냈으며, 편안하면서도 중독성 있는 후렴구가 인상적이다.이외에도 수채화처럼 번지는 감정을 청량한 사운드로 풀어낸 'Watercolor(워터컬러)', 어쿠스틱 기타 위에 담담한 목소리가 돋보이는 팝 발라드 'I can't hold your hand anymore(아이 캔트 홀드 유어 핸드 애니모어)'까지 총 3곡이 담겼다. 세 곡은 서로 다른 결의 감정을 담아내면서도 'RE:FLECT'라는 하나의 흐름 안에서 유기적으로 이어져 박지훈의 확장된 음악적 스펙트럼을 보여준다.박지훈의 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT'는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr