배우 고소영이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

배우 고소영이 유튜브를 통해 심경을 고백했다. / 사진=고소영 유튜브 캡처

배우 고소영이 유튜브를 통해 심경을 고백했다. / 사진=고소영 유튜브 캡처

장동건과 결혼한 배우 고소영이 자신을 둘러싼 악의적인 루머에 대해 직접 입을 열었다.지난 28일 고소영은 자신의 유튜브 채널에 '고소영이 유튜브 모든 영상을 삭제한 이유 (심경고백)'이라는 제목의 영상을 올렸다. 앞서 고소영은 업로드 한 유튜브 영상을 모두 삭제하고 돌연 활동을 중단한 바 있다.고소영은 "한동안 영상을 모두 삭제하고 한 달 정도 쉬었다. 영상 업로드를 멈추는 게 맞는지 고민이 많았다. 하지만 정해진 시간에 무조건 올려야 한다는 강박에 쫓기다 보니 일상이 갇히는 기분이었다"라며 말문을 열었다.자신을 둘러싼 루머에 대해서도 언급했다. 고소영은 "내가 공채 기수도 아니었고 커리어를 쌓지 않았다. 한때 영화를 연달아 이어서 하면서 작품을 계속 하고 싶다는 생각도 했었는데 언론에 좀 지쳤던 것 같다. 내가 주변에 남자 사람 친구들이 많았는데 그 사람들을 짜깁기해서 가상의 인물과 열애설이 났다"고 회상했다.또 그는 "가십란에 'K 양 스캔들'이 터지면 항상 내 이름이 언급됐다. 심지어 애를 낳았다는 루머도 있었다. 난 너무 이해가 안 갔다. 그때는 열두 달 내내 새로운 광고가 나왔는데 내가 언제 배가 불러서 애를 낳나. 상식적으로 말이 안 돼서 무시했다"고 털어놨다.고소영은 "그런데 어느 날 어떤 아줌마가 '고소영 씨 아이 낳았는데도 되게 날씬하다. 금방 살 뺐나봐'라는 말을 하더라. 이 루머를 없애지 않으면 시집 못 가겠다는 생각이 들었다. 또 나중에 내 아이들이 태어나면 (루머에 대한) 이야기는 해야 할 거 아니냐. 그래서 다 고소했다. 치욕스러운 느낌이었다"고 설명했다.그러면서 "어릴 때는 하고 싶은 이야기를 다 하고 살았지만 이젠 아이들도 있고 남편도 유명인 아닌가. 내가 하고 싶은 대로 못 한다. 가족들에게 영향이 가기 때문"이라고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr