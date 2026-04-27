홈 연예가화제 유니스, 설렘유발 입국길 [TV10] 입력 2026.04.27 18:56 수정 2026.04.27 18:56 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 유니스가 'Otaku Pop Fes 2026 in Manila(오타쿠 팝 페스 2026 인 마닐라, 이하 OPF 2026 Manila)' 일정을 마치고 27일 오후 인천국제공항을 통해 필리핀에서 입국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 설현, 태닝 따로 안 해도 되겠어…까맣게 타버린 얼굴 피부 조연 여배우 2세, 태어나기도 전에 무려 '칸 영화제' 입성…남편도 "당황스러워" 앤 해서웨이, 장원영 나이 듣고 '입틀막'…할리우드 사로잡은 MZ 아이콘 ('보그') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT