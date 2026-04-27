유니스, 설렘유발 입국길 [TV10]

그룹 유니스가 'Otaku Pop Fes 2026 in Manila(오타쿠 팝 페스 2026 인 마닐라, 이하 OPF 2026 Manila)' 일정을 마치고 27일 오후 인천국제공항을 통해 필리핀에서 입국했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr