그룹 ITZY(있지)가 신보 콘셉트 티저를 추가 공개했다.
JYP엔터테인먼트는 29일 0시 공식 SNS 채널에 ITZY 새 미니 앨범 'Motto'(모토) 두 번째 콘셉트 이미지를 게시했다. ITZY는 앞서 27일 선보인 'Motto' 첫 티저 포토에서 공중에 떠있거나 원형 구, 후프에 기대앉은 곡예 같은 상황 속 카리스마를 잃지 않는 모습을 보여주고, 새 이미지에서는 아슬아슬함을 이겨내고 피어난 꽃처럼 아름다운 면모를 표현했다. 유기적 콘셉트 포토로 보는 재미를 확장한 ITZY는 올봄 팬들 곁을 찾는다. '살아 나가거나 일을 하는 데 있어서 표어나 신조 따위로 삼는 말'이라는 뜻의 단어 'Motto'를 신작 제목으로 짓고 감각적 티징 콘텐츠를 전개하고 있다.
'Motto'는 2025년 11월 'TUNNEL VISION'(터널 비전) 이후 약 6개월 만의 새 앨범이다. 동명 타이틀곡과 'Glitch'(글리치), 'you And I'(유 앤드 아이)를 포함해 세 번째 월드투어 <TUNNEL VISION> 개인 무대 솔로곡 'Pocket (예지)'(포켓), 'Asylum (리아)'(어사일럼), 'LOOK (류진)'(룩), 'Undefined (채령)'(언디파인드), 'Tangerine (유나)'(탠저린)까지 총 8곡이 실렸다. 심은지, 이우민 "collapsedone", 캐스(KASS), 저스틴 라인스타인(Justin Reinstein) 등 국내외 유수 작가진이 참여했다.
ITZY의 새 미니 앨범 'Motto'는 5월 18일 오후 6시 발매된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
JYP엔터테인먼트는 29일 0시 공식 SNS 채널에 ITZY 새 미니 앨범 'Motto'(모토) 두 번째 콘셉트 이미지를 게시했다. ITZY는 앞서 27일 선보인 'Motto' 첫 티저 포토에서 공중에 떠있거나 원형 구, 후프에 기대앉은 곡예 같은 상황 속 카리스마를 잃지 않는 모습을 보여주고, 새 이미지에서는 아슬아슬함을 이겨내고 피어난 꽃처럼 아름다운 면모를 표현했다. 유기적 콘셉트 포토로 보는 재미를 확장한 ITZY는 올봄 팬들 곁을 찾는다. '살아 나가거나 일을 하는 데 있어서 표어나 신조 따위로 삼는 말'이라는 뜻의 단어 'Motto'를 신작 제목으로 짓고 감각적 티징 콘텐츠를 전개하고 있다.
'Motto'는 2025년 11월 'TUNNEL VISION'(터널 비전) 이후 약 6개월 만의 새 앨범이다. 동명 타이틀곡과 'Glitch'(글리치), 'you And I'(유 앤드 아이)를 포함해 세 번째 월드투어 <TUNNEL VISION> 개인 무대 솔로곡 'Pocket (예지)'(포켓), 'Asylum (리아)'(어사일럼), 'LOOK (류진)'(룩), 'Undefined (채령)'(언디파인드), 'Tangerine (유나)'(탠저린)까지 총 8곡이 실렸다. 심은지, 이우민 "collapsedone", 캐스(KASS), 저스틴 라인스타인(Justin Reinstein) 등 국내외 유수 작가진이 참여했다.
ITZY의 새 미니 앨범 'Motto'는 5월 18일 오후 6시 발매된다.
김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr
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