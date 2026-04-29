82MAJOR 미니 5집 쇼케이스 무대 / 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

82MAJOR 미니 5집 쇼케이스 / 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

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82MAJOR 미니 5집 쇼케이스 무대 / 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

82MAJOR 미니 5집 쇼케이스 / 사진 제공=그레이트엠엔터테인먼트

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그룹 82메이저가 한층 성숙해진 모습으로 돌아왔다. 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 28일 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 미니 5집 'FEELM'(필름) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.'FEELM'은 지난해 10월 발표한 미니 4집 'Trophy'(트로피) 이후 약 6개월 만에 내놓는 앨범이다. 멤버 전원이 작사·작곡·편곡 등 앨범 전반에 참여했다. 타이틀곡 'Sign'(사인)은 몽환적인 멜로디와 절제된 비트가 특징이다. 감정의 교환과 가까워지는 두 사람의 모습을 '너와 나 사이에 통하는 신호'라는 가사로 풀어냈으며, 중독성 있는 훅이 돋보인다.기존 강렬했던 스타일에서 살짝 힘을 뺐다. 82메이저는 차분하고 성숙해진 모습으로 돌아왔다. 전작에서는 가죽 상하의를 맞춰 입고 무대에 올랐던 이들이 이번에는 정장을 입었다. 새로운 스타일을 시도한 것에 대해 윤예찬은 "조금 부담을 느꼈다. 처음 시도하는 느낌의 곡과 콘셉트라 처음에는 어려웠다"고 털어놨다. 그러면서도 "연습하고 멤버들과 얘기하면서 점차 편해졌다"고 말했다. 황성빈은 "새로운 음악에 도전한다는 것 자체가 재미있었다. 우리가 재밌어하고 좋아하는 음악을 만들어야 한다고 생각한다. 앨범 준비를 하면서도 재밌다고 느꼈다. 대중에게도 이 감정이 전해지지 않을까 싶다"라고 설명했다.82메이저 특유의 음악적 색깔을 만드는 데는 팀 분위기가 큰 영향을 미쳤다. 조성일은 "막내 빼고는 모두 동갑이다. 막내도 다른 멤버들과 나이 차이가 크게 나지 않고, 힘이 세서 형들을 확 잡는다. 우리끼리 사이가 정말 좋다. 협동심이나 팀워크가 좋은데 곡 작업을 할 때도 이런 부분이 많이 묻어난다. 누가 아이디어를 냈을 때 확실하고 과감하게 피드백을 줄 수 있는 분위기다. 그렇게 하면서 좋은 음악이 나온다"고 말했다.손목을 활용한 안무가 타이틀곡 감상 포인트 중 하나다. 조성일 "안무를 짜주시는 팀에서 좋은 춤을 만들어 줬다. 타이틀곡의 후렴구를 듣자마자 '챌린지하기 쉽게 나왔으면 좋겠다'고 생각했는데, 우리 타이틀곡 중에서는 가장 챌린지하기 좋은 안무가 나왔다"며 만족감을 보였다.함께 챌린지를 찍고 싶은 인물로는 배우 이병헌과 그룹 방탄소년단(BTS) 정국을 꼽았다. 남성모는 "이병헌 배우와 챌린지를 함께 찍고 싶다. 챌린지 안무가 내부자들에 나왔던 제스처와 비슷해서 떠올랐다"고 말해 웃음을 자아냈다. 박석준은 "SNS에서 BTS 정국 선배님이 우리 게시물을 리포스트해 감동받았다. 감사를 표현하는 의미에서 같이 하고 싶다"고 했다.이날 82메이저만의 차별점이 무엇인지 묻는 말에 예찬은 "비주얼도 좋고 멤버 전원 키도 큰 게 차별점이다"이라고 능청스럽게 답해 웃음을 자아냈다. 이어 "멤버들이 가사만 쓰는 게 아니다. 탑라인도 쓰고 비트도 찍는다"며 음악적 역량 역시 강조했다. 박석준도 "우리만의 음악을 하는 걸 좋아한다. 곡 작업에 진심이다. 수록곡에도 대부분 작사 작곡에 참여하며 몰두하고 있다"고 말했다.82메이저가 컴백하고 활동을 펼치는 현시점, 다양한 아티스트가 가요계에 돌아온다. 조성일은 "이번 컴백 대전이 어마무시하더라. 그 속에서 음악과 무대를 많은 분께 보여드려서 이번에는 음악방송에서 좋은 성적을 거두고 싶고, 음원 차트에도 진입하고 싶다"고 목표를 밝혔다. 그는 "더 좋은 음악을 위해 끊임없이 성장하겠다. 앞으로 우리 음악이 더 많은 분께 알려졌으면 하는 바람이다"라고 전했다.82메이저의 미니 5집 'FEELM'은 이날 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr