사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 육아 현실 앞에서 무너진 심경을 솔직하게 털어놨다.28일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '토하고, 쓰러지고… 1살 아들과 첫 놀이동산 신고식 제대로 한 황보라'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 대학 동기와 후배 가족들과 함께 봄나들이를 떠났다. "한 달 전부터 계획한 여행"이라며 들뜬 마음을 드러낸 그는 "오늘은 편한 육아가 될지, 지독한 육아가 될지 기대된다"고 말하며 출발했다.황보라는 단체 육아에 설렘을 보였지만, 현실은 달랐다. 놀이공원에 도착한 뒤 아들 우인이는 "엄마 빨리"를 외치며 쉴 틈 없이 움직였고, 황보라는 그 뒤를 쫓느라 정신없는 모습을 보였다. 회전 놀이기구 앞에서는 "도저히 안 되겠다"고 토로했고, 결국 "놀이기구는 포기"라는 말이 나올 정도로 상황은 쉽지 않았다.아이의 에너지는 시간이 갈수록 더 거세졌다. 키즈카페에서도 "엄마 빨리"를 반복하며 계속해서 움직였고, 다른 아이들의 간식까지 관심을 보이며 통제하기 어려운 상황이 이어졌다. 황보라는 "우인이는 놀이기구도 안 되고, 컨트롤이 안 된다"며 점점 지쳐가는 모습을 보였다.결국 고속도로 위에서 감정이 폭발했다. 차 안에서 계속되는 칭얼거림에 황보라는 "너무 힘들어요"라며 한계에 다다른 심경을 드러냈다. 이어 "제가 견디지 못하겠다. 핸들링이 아예 안 되고 컨트롤도 안 된다"면서 "도와주세요. 이거 어떻게 해야 됩니까"라고 호소했다.황보라는 자신의 양육 방식까지 돌아보며 "우인이가 뭐가 잘못된 걸까요. 저희 양육 방식이 잘못된 걸 거예요"라며 자책하기도 했다. 이어 "더 갈수록 더 힘들어지는 것 같다. 우인이 상담이 필요할 것 같다"면서 육아의 현실적인 고민을 드러냈다.육아의 기쁨과 동시에 찾아오는 한계에 황보라는 "사랑만으로 버티기엔 너무 힘들다"는 진심 가득한 고백으로 많은 공감을 자아냈다.한편 황보라는 배우 김용건의 차남이자, 배우 하정우의 동생인 차현우(본명 김영훈)와 2022년 결혼해, 슬하에 아들 우인 군을 두고 있다. 최근에는 둘째 임신을 위해 시험관 시술을 시도하기도 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr