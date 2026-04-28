손준호,김소현 부부가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

김소현·손준호 부부가 ‘웬디의 영스트리트’에 출연했다 / 사진=SBS 파워FM ‘웬디의 영스트리트’

뮤지컬 배우 김소현·손준호 부부가 '웬디의 영스트리트'에 출연해 '우리, 함께' 듀엣 라이브와 함께 근황을 알렸다.지난 27일 방송된 SBS 파워FM(107.7MHz) '웬디의 영스트리트'에는 5월 단독 콘서트를 앞두고 있는 김소현·손준호 부부가 출연했다.이날 방송에서는 최근 드라마 '21세기 대군부인'에 변우석의 부모 역으로 특별출연한 두 사람을 향한 청취자들의 질문이 쏟아졌다. 이에 김소현은 "생각보다 출연 분량이 짧아 아쉬웠다"며 솔직한 마음을 드러냈고, 손준호 역시 "진짜 짧아서 깜짝 놀랐다"고 맞장구를 쳤다. 이어 김소현은 앞으로 회상 장면으로라도 더 나올지 모르니 지켜봐 달라는 말을 전했다.아들 주안이가 좋아하는 아이돌이 있는지 묻는 질문에 부부는 한창 사춘기, 예민한 시기라 아들에 대해 언급하는 게 맞는지 모르겠다며 조심스럽게 이야기를 이어나갔다. 특히 손준호는 "차태현 형님이 아들이 예민한 시기에 말하는 것이 조심스럽다고 했는데 그 마음이 너무 이해된다"고 말하며 아들의 프라이버시를 지켜주려는 부모의 마음을 드러냈다.한편, 손준호와 김소현은 오는 5월 16일부터 17일까지 이틀간 서울 이화여자대학교 삼성홀에서 '2026 손준호&김소현 콘서트 우리, 모니?'를 개최한다.'웬디의 영스트리트'는 매일 저녁 8시부터 10시까지 SBS 파워FM 107.7MHz에서 청취할 수 있으며, 공식 유튜브 채널 '에라오'를 통해 보는 라디오로도 즐길 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr