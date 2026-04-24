홈 연예가화제 유니스, 마닐라 출격...데뷔 후 첫 헤드라이너 [TV10] 입력 2026.04.24 08:50 수정 2026.04.24 08:50 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 유니스가 'Otaku Pop Fes 2026 in Manila(오타쿠 팝 페스 2026 인 마닐라, 이하 OPF 2026 Manila)' 일정 참석 차 24일 오전 인천국제공항을 통해 필리핀으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 윤수일, 알고보니 한미 혼혈이었다…父는 미군 출신, 편견 어린 시선도 극복 ('힛트쏭') '41세 미혼' 주우재, 용산구 임장 현장 포착됐다…주상복합 아파트 적극 구경 ('홈즈')[종합] 임지연, 18살 연상과 ♥로맨스 호흡 4개월 만에 연하남과 새 출발…신개념 타임슬립 예고 ('멋진신세계') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT