유니스, 마닐라 출격...데뷔 후 첫 헤드라이너 [TV10]

그룹 유니스가 'Otaku Pop Fes 2026 in Manila(오타쿠 팝 페스 2026 인 마닐라, 이하 OPF 2026 Manila)' 일정 참석 차 24일 오전 인천국제공항을 통해 필리핀으로 출국했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr