침착맨, 김선태, 빠니보틀 / 사진 = 침착맨 유튜브 채널

침착맨, 김선태, 빠니보틀 / 사진 = 침착맨 유튜브 채널

'전 충주맨' 김선태가 퇴사 2달 만에 청와대로부터 러브콜을 받았다는 의혹에 입을 열었다.27일 유튜브 채널 '침착맨'에는 '전 충주맨 김선태 & 빠니보틀 초대석'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 김선태는 웹툰작가 출신 방송인 침착맨(본명 이병건)과 여행 크리에이터 빠니보틀을 만나 근황을 전했다.공개된 영상에서 김선태는 "바쁘게 살고 있다. 새로 나와서 유튜브를 하려다 보니까 생각보다 어렵더라"며 "직원도 한 분 뽑아서 도움을 받고 있다"고 말문을 열었다. 빠니보틀은 김선태가 개인 유튜브 개설 전 여러 차례 상담을 요청했다고 밝히며 "'1년에 얼마 정도 버냐'고 솔직하게 물어봤다"며 "'너가 개설하면 50만은 기본으로 될 거다'라고 말하긴 했지만 이렇게까지 될 거라고는 아무도 예상을 못했다"고 전해 웃음을 안겼다.김선태는 청와대로부터 러브콜을 받았다는 의혹에도 입을 열었다. 그는 "자리를 정해서 제의를 받은 건 아니고 가볍게 의사가 있는지 정도만 면담을 했던 것"이라며 "그전의 템퍼링이 있던 것도 아니고 나가기로 결정된 다음에 한 번 면담했다"고 밝혔다. 이어 "그런 면담은 몇 군데가 있었다. 소속사 쪽에서도 있었다"고 덧붙였다.그는 퇴사 이후 충주시 유튜브 채널 구독자 하락에 대해서도 미리 예견한 상황이었다며 "처음에는 뭐 이 정도 빠질 수 있다고 생각했다. 그런데 20만 이상 빠지니까"라며 안타까움을 전했다. 이어 "저도 충주시가 잘됐으면 좋겠다. 제 이후에 망하는 걸 절대 보고 싶지 않다. 항상 응원하고 있다"고 말했다. 또한 그는 "(현재 충주시 유튜브 채널을 운영 중인 홍보 주무관들은) 스카우트를 해왔다. 원래는 인사팀 권한이지만 특별한 직무기 때문에 추천을 했다"며 "특혜는 절대 아니다"라고 선을 그었다.앞서, 김선태 전 주무관은 지난 3월 유튜브 채널 '김선태'를 개설했다. 그의 퇴사 소식이 전해지자 일각에서는 그의 청와대행이 제기됐으나 그는 청와대 관계자와 만남은 가졌지만 영입 제안은 받지 않았다고 밝혔다.한편, 4월 28일 오후 2시 기준, 김선태 채널의 구독자는 165만 명이다. 그는 채널 개설 이후 금융권, 요식업, 지자체 홍보 등 다양한 분야와 협업하며 홍보 영상을 제작해 큰 파장을 불러일으킨 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr