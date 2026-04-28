개그우먼 출신 가수 겸 배우 김나희가 생일날 환한 미소를 짓고 있다. / 사진=김나희 SNS

사진=김나희 SNS

코미디언 출신 가수 겸 배우 김나희가 8월의 신부가 된다는 소식이 전해진 가운데, 약 일주일 전에도 그가 사랑 가득한 무드를 풍기고 있던 일상이 포착됐다.지난 23일 김나희는 자신의 인스타그램에 "덕분에 감사한 생일 보냈어유🩷🩷🩷"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김나희가 생일 케이크를 받으며 행복한 기분을 표출하고 있는 모습. 특히 맛있는 식사를 인증한 그는 화이트 와인 앞에 '태어나줘서 고마워 생일 축하해'라는 문구가 적힌 장미 데코 케이크를 인증해 눈길을 끌었다.김나희는 "생일에 큰 의미를 안 두며 사는 사람이지만, 축하해 주시는 한마디에는 또 감동하는 사람이 저여유🩷"라면서 "햅삐한 생일 보냈고, 행복한 봄을 만끽하고 있다"고 덧붙였다.김나희는 맥킨지 출신의 연상 사업가와 8월 결혼한다고 알려졌다. 맥킨지는 글로벌 컨설팅 회사다.두 사람은 지난해 지인의 소개로 만나 연인으로 발전했으며, 서로에 대한 확신이 쌓여 결혼을 결심한 것으로 전해졌다. 예식은 양가 가족과 가까운 지인들이 함께한 자리에서 비공개로 진행될 예정이다.한편 김나희는 2013년 KBS 공채 28기 개그우먼으로 데뷔했다. 2019년 TV조선 '내일은 미스트롯'에 출연해 TOP5에 오르며 트로트 가수로서 인기를 얻었다.이후 그는 뮤지컬 '사랑했어요', 'Dear, My 파더', '슈가' 등에 출연하며 뮤지컬배우로 활동 반경을 넓혔다. 현재 뮤지컬 '오지게 재밌는 가시나들', 연극 '눈이 부시게' 공연을 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr