방송인 서장훈이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'서장훈의 이웃집 백만장자'에서 남미경 대표의 사연이 공개된다. / 사진제공=EBS

방송인 서장훈이 '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 연 매출 230억 원의 만두퀸 남미경의 사연을 듣고 감탄한다.오는 29일 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 만두 하나로 인생을 바꾼 만두 왕국 대표 남미경의 파란만장한 인생 스토리가 공개된다. 연 매출 230억 원을 기록 중인 남미경의 만두 회사는 하루 생산량 무려 20톤, 약 10만 명이 동시에 먹을 수 있는 압도적인 규모를 자랑한다.이번 방송에서는 2500평의 초대형 만두 공장 내부가 전격 공개되며 시선을 사로잡는다. 수십 가지 재료를 손질하는 전처리실부터 만두 맛의 황금 비율을 만드는 배합실, 그리고 150가지의 만두가 쉴 새 없이 탄생하는 공장의 심장부 성형실까지 눈을 뗄 수 없는 생산 라인의 모든 과정이 낱낱이 펼쳐진다. 특히 서장훈은 쉼 없이 돌아가는 거대한 배합기, 끝없이 이어지는 만두 행렬에 "이런 장면은 진짜 처음 보는 것 같다. 장관이다"라며 연신 감탄을 쏟아낸다.이어 서장훈과 장예원이 남미경에게 직접 '인생 만두'를 완성하는 황금 레시피를 전수받기 위해 나선다. 남미경의 시범 이후 처음에는 "그렇게 안 된다"며 고전하던 서장훈은 이내 감을 잡고 놀라울 정도로 깔끔한 모양의 만두를 빚어내며 숨겨둔 실력을 뽐낸다. 급기야 그는 장예원을 향해 "너무 못한다"라며 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만든다.이어진 시식 시간에는 두 사람이 열심히 빚은 만두를 맛보는 기회가 주어진다. 자신의 작품(?)을 한입 베어 문 서장훈은 "이가 튕겨 나가는 느낌"이라며 만두피의 쫄깃한 식감을 생생하게 표현하는가 하면 "굉장히 맛있다"며 셀프 칭찬 퍼레이드까지 이어가 폭소를 유발한다. 극과 극 실력 차이를 보인 서장훈과 장예원의 만두 빚기 도전기와 남미경의 '일일 만두 클래스'의 자세한 이야기는 방송을 통해 확인할 수 있다.한편 이번 방송에서는 출근까지 단 10초 직주근접 끝판왕 라이프를 사는 남미경의 반전 일상도 공개된다. 화려한 성공과는 달리 그녀는 회사 내 대표실 한쪽에 마련된 아담한 공간에서 생활하고 있는 것으로 밝혀진다. 몇 벌의 옷과 꼭 필요한 물건들만 놓인 소박한 방, TV조차 없는 단출한 공간이 공개되자 서장훈은 보고도 믿기지 않는 듯 "왜 여기 사시냐"며 놀라움을 감추지 못한다.'서장훈의 이웃집 백만장자' 남미경 편은 29일 오후 9시 55분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr