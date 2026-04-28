배우 강소라가 한의사 남편의 독특한 자녀 건강 관리법을 공개했다.
28일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '선 넘은 손병호 게임ㅋㅋ 강소라 15일 프러포즈 썰 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 강소라는 현재의 날씬한 이미지와 달리 "예전에는 살집이 워낙 있었다. 70kg대까지 나갔었다"고 고백해 놀라움을 안겼다. 이어 "고3 때 살을 뺐다"고 다이어트 경험을 솔직하게 털어놨다. 당시를 떠올린 강소라는 "한국체대 앞을 지나가면 학생인 줄 알고 경비 아저씨가 잡을 정도였다"고 밝혀 웃음바다로 만들었다. 이에 뮤지가 "얼굴은 살아 있었던 거 아니냐"고 묻자, 강소라는 "아니다. 건장했다"고 단호하게 답했다.
강소라는 "살을 빼고 방송에 나오니까 친구들이 본명을 보고도 나인 줄 몰랐다"고 밝혔다. 그는 활동 중 168cm, 48kg 몸무게를 유지한 것으로 알려졌다.
강소라는 연애와 결혼에 대한 에피소드도 공개했다. 그는 "사귄 지 15일 만에 프러포즈를 받았다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이에 뮤지, 안재현은 " "고단수다", "놓치기 아까웠던 것"이라는 반응을 보였다. 현재 육아 중인 강소라는 일상에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "남편이 한의사라 유기농, 자연 건강법에 굉장히 신경을 많이 쓴다"면서 "집에 과자가 없다. 아이들이 공진단과 경옥고를 먹는다"고 밝혔다.
"결혼 전 요리 안 했다"고 고백한 강소라는 "요리는 찌개나 생선구이 정도 한다. 사실 설거지가 나은 것 같다"고 자폭해 웃음을 자아냈다.
한편 강소라는 2020년 8월 연상의 비연예인(한의사) 남편과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
28일 유튜브 채널 '알딸딸한참견'에는 '선 넘은 손병호 게임ㅋㅋ 강소라 15일 프러포즈 썰 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 강소라는 현재의 날씬한 이미지와 달리 "예전에는 살집이 워낙 있었다. 70kg대까지 나갔었다"고 고백해 놀라움을 안겼다. 이어 "고3 때 살을 뺐다"고 다이어트 경험을 솔직하게 털어놨다. 당시를 떠올린 강소라는 "한국체대 앞을 지나가면 학생인 줄 알고 경비 아저씨가 잡을 정도였다"고 밝혀 웃음바다로 만들었다. 이에 뮤지가 "얼굴은 살아 있었던 거 아니냐"고 묻자, 강소라는 "아니다. 건장했다"고 단호하게 답했다.
강소라는 "살을 빼고 방송에 나오니까 친구들이 본명을 보고도 나인 줄 몰랐다"고 밝혔다. 그는 활동 중 168cm, 48kg 몸무게를 유지한 것으로 알려졌다.
강소라는 연애와 결혼에 대한 에피소드도 공개했다. 그는 "사귄 지 15일 만에 프러포즈를 받았다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이에 뮤지, 안재현은 " "고단수다", "놓치기 아까웠던 것"이라는 반응을 보였다. 현재 육아 중인 강소라는 일상에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 "남편이 한의사라 유기농, 자연 건강법에 굉장히 신경을 많이 쓴다"면서 "집에 과자가 없다. 아이들이 공진단과 경옥고를 먹는다"고 밝혔다.
"결혼 전 요리 안 했다"고 고백한 강소라는 "요리는 찌개나 생선구이 정도 한다. 사실 설거지가 나은 것 같다"고 자폭해 웃음을 자아냈다.
한편 강소라는 2020년 8월 연상의 비연예인(한의사) 남편과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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