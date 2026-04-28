사진=아이유 유튜브

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배우 아이유가 변우석과의 '21세기 대군부인' 촬영 비하인드를 직접 공개했다.28일 아이유 공식 유튜브 채널 '이지금'에는 '나 희주쓰 왈츠 장원 출신인디 ㅣ21세기 대군부인 비하인드' 영상이 게재됐다.이날 아이유는 "극 중 성희주(아이유 분)가 이안대군(변우석 분)에게 언제부터 마음이 갔냐"는 스태프 질문에, "3부부터"라고 답했다. 화제의 담벼락 키스신을 언급한 그는 "3부에서 뽀뽀로 마무리했잖냐. 그때 자각은 못 했어도 마음의 싹을 텄을 것"이라고 이야기했다.촬영 중 비가 내리자 변우석이 아이유 머리 위로 손을 올려 '손 우산'을 해주는 모습도 포착됐다.아이유가 "카메라 있을 때만? 한 번도 이런 걸 해준 적이 없는 것 같다"고 폭로하자, 변우석은 "왜냐하면 내 앞에서 비 온 적이 없었다"고 답해 웃음을 자아냈다.변우석은 "못 봤어요? 내가 멀리서도 이러고 있었던 거?"라고 너스레를 떨어 현장 분위기를 더욱 화기애애하게 만들었다.크루즈 촬영 현장에서 아이유는 팬클럽 '유애나'를 만났다. 그는 "진짜요? 그런데 느끼고 있었다. 항상 마주칠 때마다 환하게 웃어주더라"며 고마움을 내비쳤다. 반면 변우석은 "나한테는 그렇게 치아 보일 정도로 밝게 인사 안 해주더라"고 농담해 폭소를 유발했다.촬영 종료 후 아이유는 "무조건 아침이 되어서야 끝날 것 같았다. 상상도 못 했다. 그래도 오늘 좋은 하루였다"며 조기 퇴근의 즐거움을 온몸으로 표현해 웃음을 선사했다.팬들은 "요즘 희주 보는 즐거움에 산다" "성희주 사랑해" "대군쀼 케미가 장원이다" 등의 댓글로 아이유와 '21세기 대군부인'을 응원했다.한편, 아이유와 변우석이 출연하는 MBC 드라마 '21세기 대군부인'은 매주 금요일과 토요일 오후 9시 50분에 방송된다. 공개 전부터 화제성 1위를 달성했고, 최근 방송한 6화는 11.2%로 자체 최고 시청률을 기록했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr